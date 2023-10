Na stadionach: Taki morał z tego płynie, nie zmalował nic w Szczecinie

Wtorek, 3 października 2023 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami intensywny kibicowsko tydzień, bowiem w środku tygodnia rozgrywano mecze Pucharu Polski (plus dwa zaległe spotkania ekstraklasy), w weekend zaś sporo innych ciekawych kibicowsko spotkań. W niższych ligach na pierwszy plan wysuwały się derby Rzeszowa z udziałem fanów obu ekip. Całkiem nieźle wyszły również I-ligowe derby Dolnego Śląska pomiędzy Miedzią i Chrobrym (oprawy z piro z obu stron) czy spotkanie Odry Opole z GieKSą.



W najwyższej klasie rozgrywkowej na pierwszy plan wysuwały się mecze Pogoni z Lechem oraz Jagiellonii z Legią. Portowcy zaprezentowali okolicznościowe płótno odnoszące się do złapania znanego grafficiarza "Kawu", który próbował namalować poznańskiego koziołka trzymającego śmierdzący herb z Gryfem. I zamiast graffiti na stadionie Portowców, był transparent z transparentem dokładnie "odwrotnym". Zarówno Pogoń, jak i Lech z dobrym racowiskiem. Jagiellonia na meczu z Legią z najlepszą frekwencją w sezonie, a także dwiema oprawami. Sektor gości zapełnili także fani Widzewa (w Gliwicach), Ruchu (w Krakowie, na meczu z Puszczą), Śląska (w Grodzisku Wlkp., na meczu z Wartą) i Korony (w Mielcu).



Zdecydowanie gorzej wyglądała frekwencja wyjazdowa w środku tygodnia, szczególnie na Pucharze Polski. Wiele ekip ewidentnie obawiało się straty oflagowania i na wyjazd jechało z symboliczną liczbą barw bądź też bez nich. Inaczej było w przypadku meczu przyjaźni pomiędzy GieKSą i Górnikiem. Na Blaszoku zaprezentowana została zgodowa prezentacja - "Kreujemy Styl Górnośląskiej Kultury Stadionowej". W komplecie na wyjazdowym meczu w Kaliszu pojawił się ŁKS.



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Widzew Łódź (1400)

Widzewiacy w bardzo dobrej liczbie stawili się w Gliwicach pociągiem specjalnym, wspierani przez liczną delegację Ruchu (500). Zaprezentowali pokaz pirotechniczny nad foliowym napisem, będącym kontynuacją ostatnich dwóch wyjazdów - "A my w tydzień stworzyliśmy sami".



Pogoń Szczecin - Lech Poznań (1152)

Portowcy przed meczem złapali poznańskiego grafficiarza "Kawu", który zasłynął z malowania koziołków na stadionach rywali. Tym razem lechita został zmuszony do nagrania filmiku, a Pogoń wywiesiła w tej sprawie stosowny transparent (z przerobionym motywem przygotowanym przez grafficiarza) - "Taki morał z tego płynie, nie zmalujesz nic w Szczecinie!". Gospodarze rozciągnęli sektorówkę z datą powstania klubu, a następnie zaprezentowali racowisko. Lechici w przeciwieństwie do swoich piłkarzy, pokazali się z jak najlepszej strony - stawili się w 1152 osoby, dobrze oflagowali swój sektor i odpalili kilkadziesiąt rac.



Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów (1100)

Liczny wyjazd chorzowian na stadion Cracovii, gdzie swoje mecze rozgrywa Puszcza. Ruch wspierany na tym wyjeździe przez Wisłę (70).



Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa (890)

Fani Legii do Białegostoku przyjechali pociągiem specjalnym, w 890 osób i z pięcioma flagami. Gospodarzy na trybunach ok. 18 tys. Zaprezentowali folioniadę tworzącą napis "Ultra" w młynie oraz barwy na trybunie prostej. W drugiej połowie odpalili sporo rac i stroboskopów w asyście flag na kijach.



Warta Poznań - Śląsk Wrocław (700)

Nadspodziewanie dobre wyniki Śląska sprawiły, że ich liczby zaczynają rosnąć. Do Grodziska Wielkopolskiego na mecz z Wartą pojechało 700 wrocławian, w tym Miedź (35), Motor (6) i Lechia (4).



Stal Mielec - Korona Kielce (500)

Bardzo dobra frekwencja w młynie gospodarzy i sektorze gości. Stal zaprezentowała racowisko i mobilizowała kibiców do zapisów na wyjazd specjalem do Łodzi.



Pogoń Szczecin - Legia Warszawa (332)

Na zaległym meczu 19,5 tys. kibiców w Szczecinie. Legioniści przyjechali w 332 osoby, z czterema flagami.



Raków Częstochowa - Radomiak Radom (300)

Na trybunach komplet, Radomiak wypełnił sektor gości.



ŁKS Łódź - Cracovia (100)

Na meczu ekip, które mają się coraz bardziej ku sobie, głównie za sprawą Lecha, pojawiło się 9,5 tys. fanów. Cracovia zajęła miejsca w sektorze gości.



Lech Poznań - Raków Częstochowa (85)

Ponad 21,8 tys. kibiców przy Bułgarskiej na zaległym meczu ligowym, rozegranym w czwartek. Raków w skromnej liczbie - 85 osób.



Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin (-)



Niższe ligi:



Stal Rzeszów - Resovia (1666)

Oba kluby wcześniej dogadały podział biletów na oba derbowe spotkania w sezonie 2023/24 - tym razem pula wejściówek dla przyjezdnych będzie identyczna (3100 biletów). Dzięki temu na trybunach było zdecydowanie ciekawiej niż ostatnio. Na trybunach łącznie 6,3 tys. fanów, w tym 1666 kibiców Resovii (wykorzystali niewiele ponad połowę biletów). Stal zaprezentowała większe racowisko (100 rac) z flagami na kiju. Ponadto przygotowała podświetlaną pirotechniką foliową sektorówkę z herbem i datą założenia klubu, a także transparent "Dla tego klubu warto jest żyć, dla wielu chwil warto z nim być". Stal wspierana przez Stalówkę (155), Polonię (80), Karpaty (70), VSS Koszyce (25) i Ładę (21). Resovia wspierana przez Stal Sanok (56) i węgierski Spartacus Nyiregyhaza (4). Zaprezentowali niewielką sektorówkę, odpalili trochę ogni wrocławskich i kilka rac.



Odra Opole - GKS Katowice (573)

Gospodarze zaprezentowali transparent skierowany do policji - "Na Oleskiej znów festiwal, żaden pies nie odpoczywa!". Rzucili serpentyny i konfetti. GieKSa, dzięki pomocy Odry, mogła pojawić się na trybunach w nadkomplecie - 573 os, w tym Górnik (16). Przyjezdni zaprezentowali folie w barwach nad napisem "Gieksa" na płocie.



Miedź Legnica - Chrobry Głogów (400)

Derbowe spotkanie z oprawami z obu stron. Gospodarze zaprezentowali sektorówki i transparent z hasłem "10 lat bracie w kibolskim klimacie" z odpalonym piro po bokach. Chrobry z flagami na kijach, płótnem "Forever Chrobry Głogów" i pirotechniką.



Wisła Kraków - Wisła Płock (-)

Około 15 tys. kibiców na meczu. Przyjezdnych brak. Wiślacy zaprezentowali oprawę (sektorówkę, transparent "Kazimierz Kmiecik Wielki", chorągiewki i race) poświęconą swojemu byłemu piłkarzowi.



Puchar Polski:



GKS Katowice - Górnik Zabrze (1000)

Mecz przyjaźni w Pucharze Polski, więc fani Górnika nie siedzieli w sektorze gości, a na jednej z trybun. Wraz z zabrzanami - Wisłoka (6). Zaprezentowana została zgodowa oprawa z przesłaniem KSGKS - transparent "Kreujemy Styl Górnośląskiej Kultury Stadionowej" z herbami obu klubów, nad którym powiewały flagi w barwach oraz odpalono sporo pirotechniki.



KKS Kalisz - ŁKS Łódź (410)

ŁKS przyjechał do Kalisza w komplecie, wspierany przez Lecha (118), Zawiszę (3) i GKS Tychy (2). Wywiesili po jednej fladze ŁKS-u i Lecha oraz płótna PDW.



Concordia Elbląg - Widzew Łódź (201)

Widzewiacy w dobrej liczbie na tym wyjeździe. Zaprezentowali transparent "Droga była bardzo długa, przed wami część druga".



Start Krasnystaw - Zawisza Bydgoszcz (120)



Gryf Wejherowo - Zagłębie Sosnowiec (66)

Zagłębie na dalekim wyjeździe stawiło się w 66 osób, w tym Olimpia (20) i Sparta Brodnica (4) z dwiema flagami. Gospodarze wspierani m.in. przez Gwardię Koszalin. Zaprezentowali malowaną sektorówkę.



Górnik Łęczna - Cracovia (49)

Cracovia na tym wyjeździe w 49 osób, z jedną flagą i transparentem.



GKS Tychy - Wisła Płock (48)

Fani z Płocka w 48 osób i z jedną flagą.



Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław (46)

Na ten daleki wyjazd w tygodniu (mecz o 21) wybrało się tylko 46 fanów Śląska. Bez flag. Na trybunach 5,4 tys. fanów.



Wieczysta Kraków - Piast Gliwice (44)

Na wyjazdowym meczu w Krakowie pojawiło się 43 fanów Piasta oraz kibic z Jastrzębia. Przyjezdni bez oflagowania.



Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (-)

Na trybunach 10 tys. kibiców. Lechiści zbojkotowali wyjazd do Krakowa.



Legia II Warszawa - Ruch Chorzów (-)

Spotkanie bez udziału publiczności rozegrane w Książenicach.





Wyjazd tygodnia: 1400 kibiców Widzewa w Gliwicach

Oprawa tygodnia: Choreo GKS-u Katowice na meczu z Górnikiem