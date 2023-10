Nowa męska kolekcja w klubowym sklepie

Wtorek, 3 października 2023 r. 13:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legia przygotowała nową kolekcję męską, w której znalazło się kilkanaście nowych wzorów bluz i koszulek. Ponadto do sprzedaży trafił nowy model kurtki baseballowej (280 zł), wzorowany na kultowym "CWKS" (z kolekcji na 100-lecie). Kibice mają do wyboru bluzy z kapturem - zielone, białe i czarne (220 zł) - zarówno z herbem, jak i napisem "Legia", bądź "Warszawa". Pojawił się jeden wzór bluzy bez kaptura - biała, rozpinana dresowa z herbem na piersi.









Do sprzedaży trafiły także nowe koszulki (100 zł) - z eLką w kółeczku, herbem lub napisem "Legia", jak również t-shirt ze zdjęciem z meczu Legii z Milanem z lat 70-tych. Wśród nowości znajdziemy również trzy (szara, biała i zielona) fajne "polóweczki" z herbem (160 zł).



Po dłuższej przerwie do sprzedaży wróciły legijne posłania dla psów stylizowane na boisko piłkarskie. W zależności od rozmiaru, te kosztują od 220 do 430 zł.



















fot. sklep.Legia.com