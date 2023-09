U-19: Ziółkowski powołany na eME

Selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19 Wojciech Kobeszko ogłosił listę zawodników powołanych na turniej I rundy kwalifikacji do mistrzostw Europy. W tym gronie znalazł się przedstawiciel Legii, Jan Ziółkowski. W ramach turnieju Polacy zagrają z Macedonią Północną (11 października, 16:00, Toruń), Kazachstanem (14 października, 13:15, Inowrocław) oraz Niemcami (17 października, 15:30, Bydgoszcz).

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Władeczek - 2 godziny temu, *.netfala.pl Kto to faken? odpowiedz

Roma - 2 godziny temu, *.plus.pl Zdolny chłopak, chciałbym go jak najszybciej zobaczyć w meczu dorosłych. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.