Wyniki legionistów w turniejach OTK

W turnieju OTK U16 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki, Agata Konarska zwyciężyła w deblu w parze z Igą Piotrowską oraz zajęła trzecie miejsce w singlu, przegrywając walkę o finał właśnie z Igą 0-6, 6-3, 1-6. 10-letnia Hanna Cyronek zwyciężyła w turnieju OTK do lat 12 bez straty seta. Marie Charlotte Monnier - zawodniczka Legii została wypożyczona do klubu Cabańskie Centrum Tenisowe, w barwach którego zdobyła brązowy medal. Podczas turnieju w Olsztynie U-14, Jan Pasiorowski zajął drugie miejsce w singlu. Druga była również Alicja Czemerys , a trzecia Palina Jezhora . Wyniki legionistów w OTK U16 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki w singlu: I runda: Igor Urbaniak - Mark Belyy (Calisia) 0-6, 2-6 I runda: Kacper Niedziela - Adam Stochel (GAT Gdańsk) 3-6, 1-6 I runda: Kriill Chystikov - Paweł Kolasa (Matchpoint Żyrardów) 6-2, 6-7(6), 4-6 I runda: Maksim Suprun - Jędrzej Mencwel (Frajda) 6-2, 6-0 1/4 finału: Maksim Suprun - Michał Pielat (Miedzeszyn) 6-7(9), 2-6 II runda: Agata Konarska - Maja Nowak (AZS Poznań) 2-6, 6-4, 6-3 1/4 finału: Agata Konarska - Zofia Wojcieszak (Górnik Bytom) 5-7, 6-2, 6-3 1/2 finału: Agata Konarska - Iga Piotrowska (Morelowa Tennis Club) 0-6, 6-3, 1-6 Wyniki legionistów w OTK U16 o Puchar Akademii Tenisowej Tenis Kozerki w deblu: I runda: Agata Konarska/Iga Piotrowska (Morelowa) - Aleksandra Brzezińska/Wiktoria Nowicka 6-3, 6-0 1/2 finału: Konarska/Piotrowska - Hanna Bubnova/Yulia Nalivaika w.o. Finał: Konarska/Piotrowska - Wiktoria Berson/Julia Pacocha 6-2, 6-1 Wyniki Hanny Cyronek w Puszczykowie: Hanna Cyronek - Natasza Kleszcz 6-2, 6-0 Hanna Cyronek - Marcelina Musiołowska 6-0, 6-1 Hanna Cyronek - Zofia Gradoń 6-4, 6-0 1/4 finału: Hanna Cyronek - Maria Cedro 6-0, 6-1 1/2 finału: Hanna Cyronek - Maja Marcinkowska 6-3, 6-0 Finał: Hanna Cyronek - Julia Dzięcioł 6-2, 6-2 Wyniki legionistów w Grand Prix Olsztyna: Jan Pasiorowski - Mikołaj Kut 6-2, 6-2 Jan Pasiorowski - Michał Kołcz 6-0, 6-0 1/4 finału: Jan Pasiorowski - Jan Matel 6-2, 6-0 1/2 finału: Jan Pasiorowski - Michał Baranek 6-2, 7-5 Finał: Jan Pasiorowski - Miłosz Szczypka 2-6, 6-4, 5-10 1/4 finału: Alicja Czemerys - Zofia Ostrówka 6-2, 6-1 1/2 finału: Alicja Czemerys - Palina Jezhora 6-3, 4-0 Finał: Alicja Czemerys - Lena Murawska 3-6, 7-5, 7-10

