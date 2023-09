Relacja z trybun: Środa w Szczecinie

Sobota, 30 września 2023 r. 13:25 Adrian, źródło: Legionisci.com

Od kilku sezonów jednym z przywilejów gry w europejskich pucharach jest możliwość przekładania niektórych spotkań ligowych. Tak też stało się w przypadku wyjazdowego meczu z Pogonią Szczecin, który początkowo początkowo miał się odbyć w końcówce sierpnia. Ostatecznie został rozegrany 27 września.



Nasz ostatni wyjazd do Szczecina miał miejsce w maju tego roku. Wówczas blisko 900 legionistów spędziło 24 godziny na kibicowskim szlaku, podróżując pociągiem specjalnym. Tym razem mało korzystny termin spowodował, iż było nas znacznie mniej, a na stadion Pogoni dojechaliśmy samochodami. Nie mniej jednak, ci, którzy zdecydowali się wybrać do Szczecina, z pewnością nie będą żałować.