W meczu 3. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała minimalnie na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 8082. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 11 października o godz. 20. Będzie to zaległy mecz 2. kolejki z Dzikami Warszawa. PLK: Czarni Słupsk 82-80 Legia Warszawa kwarty: 18-18, 30-28, 17-18, 17-16 Czarni Słupsk [punkty, (celne za try)] 5. M. Caffey 24 (5) 23. M. Michalak 13 29. P. Leończyk 8 31. M. Teague 6 10. S. Wójcik 2 --- 30. V. Khos 16 (3) 22. D. Szymkiewicz 9 15. B. Griciunas 3 1. B. Jankowski 1 12. I. Stolarz - 14. J. Wasilewski - 21. J. Pluta - Legia Warszawa [punkty, (celne za try)] 1. C. Vital 18 (2) 35. A. Holman 10 (2) 42. M. Ponitka 10 (1) 23. M. Kolenda 5 (1) 8. J. Sobin 4 --- 18. R. Cowels III 19 (4) 2. S. Pipes Jr 5 (1) 14. G. Kulka 7 (1) 91. D. Wyka 2 4. M. Wieluński 0 widzów: 1950 Komisarz: R. Kuczyński Sędziowie: J. Zamojski, T. Langowski, F. Marek Centrum informacji o koszykarskiej Legii -> legionisci.com/kosz

Leśny Dziadek - 21 godzin temu, *.orange.pl Posłuchałem konferencji w wykonaniu trenera Kamińskiego i nie wiem, czy śmiać się, czy płakać.

To nie jest człowiek na trenera Legii.

TRAGEDIA. odpowiedz

Żmija - 07.10.2023 / 00:46, *.plus.pl To była ustawka, oba kluby sponsoruje Orlen, Czarni potrzebowali punktów, bo u nich gęsta atmosfera po pierwszych dwóch wysokich porażkach, nie podniecajcie się tym meczem, nawet końcówka to pokazała odpowiedz

ws - 7 godzin temu, *.aster.pl @Żmija : bez teorii spiskowej proszę. Sponsorem ich jest Sierleccy lokalny dealer Toyoty odpowiedz

p10 - 06.10.2023 / 22:04, *.orange.pl Każdy grał sobie. Ma piłkę nie odda. Czasem jak juniorzy. Albo wjazd na pałę pod kosz, albo na obwód i rzut z trudnych pozycji. Punkty spod kosza Sobin pierwsze 2 akcje w meczu. A potem brak. Szybki atak zablokowali Czarni i wyszło, że mamy problem z konstrukcją składnych akcji. Leończyk praktycznie emeryt rządził pod obręczą.



Mecz dobry materiał do analizy, ale wyglądał jakby nasi myśleli, że się na stojąco wygra. Problemy z faualmi wysokich przez co Kolenda grał na 4-ce gdzie Czarni zrobili przewagi. I łapali rzuty wolne.

Kilka dziwnych decyzji sędziów z faulami lub brakiem, nasza niemoc z faulowaniem w końcówce, kłótnie Vitala o 3 akcje wcześniej i Marcel któremu piłka się wykręca z kosza.



Co się stało z Adamem Linowskim na taki mecz by się trochę o piłkę poszarpał ?



Z taką grą to nas Dziki ograją.



odpowiedz

Leśny Dziadek - 22 godziny temu, *.t-mobile.pl @p10: Gdyby chociaż pół meczu grali tak, jak w ostatnich minutach, wygraliby bez problemu. Nie widać było zaangażowania. Znowu jest jakaś dziwna atmosfera. Skład niby dobry, ale gra bez zębna. odpowiedz

Egon - 06.10.2023 / 21:07, *.waw.pl Nawrzucaliśmy trójek, a i tak przegraliśmy.

Co będzie, jak rzuty z dystansu nie będą nam wchodziły ?

Jaki mamy pomysł na grę poza waleniem z obwodu, skoro nawet środkowego z odpowiednimi warunkami fizycznymi nie mamy ? odpowiedz

Tomek - 06.10.2023 / 19:54, *.aster.pl Przegraliśmy mecz w momencie gdy cowells nie trafił sam na sam z koszem wsadu. Było to decydujące odpowiedz

Leśny Dziadek - 06.10.2023 / 19:45, *.orange.pl Bardzo kiepski mecz. Gracze mentalnie nie dojechali...Nie ma zespołu. odpowiedz

grzesiek - 06.10.2023 / 19:45, *.centertel.pl mi wygladalo na odpuszczony mecz przez nas w obronie. Najkrocej u nas chyba grali holman, kolenda i ponitka.

Z plusow, bardzo dobra skutevznosv za 3 pkt w pierwszej polowie. Plus tez dla pipesa juniora bo byla to jedna z wiekszych zagadek wsrod naszych koszykarzy, a pokazal ze potrafi rzucic i za 2 i za 3. Szkoda porazki, ale Czarni mocno nakrecenk na zwyciestwo, a Legia coz....w pierwszej polowie to trojkami samymi rzuvalismy praktycznie. W drugiej polowie nie wiele lepiej. Dziwny mecz w naszyn wykonaniu. odpowiedz

ws - 06.10.2023 / 19:37, *.aster.pl Obejrzałem pierwszy raz mecz Legii w tym sezonie. Braki personalne tej drużyny mocno kłują w oczy. Ktoś pod kosz pilnie potrzebny bo takim składem i stylem gry to nic nie ugramy w tym sezonie. odpowiedz

grzesiek - 06.10.2023 / 20:22, *.centertel.pl @ws : w bcl zdecydowsnie lepiej wygladalismy. Dzis totalnie nonszalancko w obronie. Rywale latwo wchodzili pod kosz i trafiali. Ogolnie Czarni bardzo dobrze zagrali. My w ataku po japonsku jako tako, ale w obronie odpuszczony mecz... odpowiedz

Leśny Dziadek - 06.10.2023 / 20:24, *.orange.pl @ws : Skład składem, ale nie widziałem chęci wygranej. Oni są zrezygnowani, zanim na dobre zaczęła sie liga. A może to jednak kwestia trenera. W każdym razie jest ten sam problem, kytóry był w poprzednim sezonie. Obym się mylił i niech się to rozkręci... odpowiedz

grzesiek - 06.10.2023 / 20:48, *.centertel.pl @Leśny Dziadek: rozkręci, w trakcie sesonu jest mnostwo tskich dziwnych porazek, najwazniejsze jest ogien i moc z przodu. Wiesz kiedy okazalismy najlepsza gre obronna ktorej w zyciu sie nie spodziewalem w sezonie kiedy zdobylismy wicemistrza??? Az w play off pokazalismy na prawde giga gre obronna. odpowiedz

Leśny Dziadek - 06.10.2023 / 22:16, *.orange.pl @grzesiek: Srali muchi, będzie wiosna... odpowiedz

ws - 13 godzin temu, *.aster.pl @grzesiek: gdyby dodać do tego jeszcze coś w ataku to bylibyśmy wtedy mistrzem. A tego zabrakło. odpowiedz

grzesiek - 10 godzin temu, *.centertel.pl @ws: w tym nie zabraknie mam nadzieje. odpowiedz

ws - 6 godzin temu, *.aster.pl @grzesiek: no nie sądzę aby Wyka, Sobin i Linowski dali nam wygrane zbiórki w ataku. A jeśli Holman gra na środku to nie ma alternatywy dla Kulki bo Kolenda to inna pozycja. Taki wariant nie przejdzie co było widoczne wczoraj. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl @ws: nie wiem czy ogladales mecz polfonalowy BCL kwalifikacji, ale gra Legii wygladala zupelnie inaczej. W pierwszej polowie mega skupieni i troche nie wierzylem az ze oni tak szybko sie zgrali ze soba.... w drugiej polowie bylo troche gorzej, ale mysle ze bardziej z sedziami przegralismy niz z ta druzyna hiszpanska. To byl kompletny zespol i kompletna gra. Po meczu stwierdzilem ze jak te rozgrywki nizszej klasy fiba europe cup powinnismy wygraf bez problemu i orlen basket lige rowniez. Mysle do dzis ze ten scenariusz sie spelni. W meczu z Czarnymi pokazalismy 0 procent seoich mozliwosci w obronie, my w ogole nie bronilismy prsktycznie. W ataku tez za wiele nie pokazalismy. Mocno statycznie, a nie daj boze powalczyc o jakiws pilki... takie moje zdanie. odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: skutecznosc byla na bardzo wysokim poziomoe w bcl, jedyny minus jaki z czasem widze to troche przy malo kombinacyjnej gry. Ale jak sa takie indywidualnosci no to nie wiem czy to jest minus... odpowiedz

