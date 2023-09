Pod lupą LL! - Bartosz Slisz

Piątek, 29 września 2023 r. 09:20 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

W wysokiej formie jest obecnie Bartosz Slisz, który znajduje się w orbicie trenera reprezentacji Polski Michała Probierza. Postanowiliśmy przyjrzeć się jego występowi przeciwko Pogoni Szczecin.



W poszukiwaniu gola

Slisz często w tym sezonie podłącza się do ofensywnych akcji Legii w poszukiwaniu własnego gola. Nie inaczej było z Pogonią, gdzie trzykrotnie uderzał na bramkę Valentina Cojocaru. Pierwszy raz zrobił to w 5. minucie gry, kiedy po dośrodkowaniu Josué, wyszedł w powietrze i główkował ponad bramką. Kolejny raz miał miejsce w 27. minucie, kiedy otrzymał podanie przed polem karnym Pogoni Szczecin, uderzył z pierwszej piłki, ale niecelnie. Ostatni raz w takiej próbie widzieliśmy go w 66. minucie. Ribeiro wycofał piłkę na pole karne do Guala, który dotknął piłkę, ale nie skierował jej do bramki i wtedy jeszcze swoją okazję miał Bartosz Slisz, który oddał groźny strzał, ale obok bramki.









Tworzenie sytuacji

Bartosz Slisz świetnie rozgrywał piłkę pod polem karnym Pogoni i mógł na swoim koncie zapisać przynajmniej jedną asystę. W 16. minucie dośrodkował w pole karne, ale po rykoszecie piłka trafiła w ręce Cojocaru. W 33. minucie miał swój niemały udział w zdobyciu bramki przez Pekharta - zagrywał do Josué, który odegrał do Wszołka, a ten idealnie wrzucił na głowę rosłego napastnika z Czech. Pięć minut po tej akcji świetnie zagrał w pole karne do Pawła Wszołka, ale ten źle przyjął piłkę i stracił ją na rzecz rywala. Ostatni raz swojej szansy na asystowanie poszukał w 54. minucie gry i wtedy tak naprawdę powinien ją zaliczyć. Miękko wrzucił futbolówkę w szesnastkę, a tam Wszołek nawinął Kamila Grosickiego, po czym uderzył minimalnie obok bramki.



Niedokładność pomieszana z dokładnością

Oczywiście Bartosz Slisz bardzo często widziany jest pod polem karnym rywali, ale nie możemy zapominać o jego dobrej grze w defensywie. W meczu z Pogonią niedokładność mieszała się z dokładnością. Już w pierwszej minucie dobrze interweniował we własnym polu karnym i wybił dośrodkowanie. Siedem minut później świetnie poradził sobie w środkowej strefie, gdzie dryblingiem minął rywala, ale zbyt lekko zagrał do swojego kolegi z zespołu i stracił piłkę, ale po chwili szybko doskoczył i ją odebrał. Dokładności zabrakło również w 11. minucie, kiedy źle zagrał do Pekharta. W 19. minucie bardzo dobrze przewidział, gdzie spadnie piłka w środkowej strefie i przejął ją, nie doprowadzając do kontry. Zbyt łatwo za to dał się ograć w 42. minucie, kiedy minął go Leonárdo Koútris, ale na szczęście dośrodkowanie Greka wybił Kapuadi. Dwie minuty po wznowieniu gry dobrze interweniował, wybijając piłkę poza pole karne. Z kolei w 67. minucie dobrze przewidział ruch przeciwnika i przerwał akcję wybiciem głową.



Bartosz Slisz

Minuty: 77

Gole: 0

Asysty: 0

Strzały/celne: 3 / 0

Liczba podań / celne: 42 / 36

Podania kluczowe: 2

Dośrodkowania / celne: 3 / 1

Dryblingi / udane: 3 / 2

Dystans: 9.87 km

Sprinty: 11

Odbiory: 1

Żółte kartki: 0

Czerwone kartki: -