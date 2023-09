Koszykówka

Rywale i terminarz meczów Legii w FIBA Europe Cup

Piątek, 29 września 2023 r. 08:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sezonie 2023/24 Legia zagra w grupie J rozgrywek FIBA Europe Cup i na pierwszym etapie rozgrywek zagra 6 spotkań. Pierwsze z nich już w środę, 18 października przed własną publicznością. W tej samej grupie zagrają: Patrioti Levice (Słowacja), CSM CSU Oradea (Rumunia) oraz zwycięzca turnieju kwalifikacyjnego FIBA Europe Cup, który w dniach 3-5 października odbędzie się w Joensuu w Finlandii. O jedno miejsce rywalizować będą (systemem każdy z każdym) Kataja Basket (Finlandia), Boras Basket (Szwecja) oraz Chernomorets Burgas (Bułgaria).



Patrioti Levice oraz CSM CSU Oradea "spadli" do FIBA Europe Cup z kwalifikacji do BCL. Rumuni przegrali w 1/4 finału z włoskim Happy Casa Brindisi 74:77, z kolei Słowacy na tym samym etapie rozgrywek przegrali z cypryjskim AEK-iem Larnaca 66:74.



Wszystkie mecze fazy grupowej FIBA Europe Cup zaplanowano na środy: 18 października, 25 października, 1 listopada, 8 listopada, 15 listopada i 22 listopada. Awans do kolejnego etapu rozgrywek wywalczą dwie najlepsze drużyny każdej z grup. Druga runda rozgrywek oznaczać będzie kolejnych sześć meczów w formie rywalizacji grupowej, z której do kolejnego etapu awansują dwie najlepsze drużyny. Mecze drugiego etapu rywalizacji zaplanowano na 6 i 13 grudnia, 10, 24 i 31 stycznia oraz 7 lutego.



Terminarz meczów Legii w FIBA Europe Cup:

18.10 (ŚR) Legia Warszawa - Kataja Basket/Boras Basket/Chernomorets Burgas

25.10 (ŚR) Patrioti Levice - Legia Warszawa

01.11 (ŚR) Legia Warszawa - CSM CSU Oradea

08.11 (ŚR) Kataja Basket/Boras Basket/Chernomorets Burgas - Legia Warszawa

15.11 (ŚR) Legia Warszawa - Patrioti Levice

22.11 (ŚR) CSM CSU Oradea - Legia Warszawa