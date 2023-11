Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Przewodnik Sportowy - Polskie ligi piłkarskie (258)

Sobota, 18 listopada 2023 r. 10:23 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kolejny numer kwartalnika wydawanego przez Kanał Sportowy wydany został w formie skarbu kibica polskich lig piłkarskich. Ten jednak różni się diametralnie od tradycyjnych skarbów kibica, gdzie dominują kadry zespołów, terminarz i podstawowe informacje nt. danego klubu.



Tutaj autorzy przygotowali liczące 424 strony wydawnictwo, w którym przedstawiono 126 drużyn od ekstraklasy do trzeciej ligi włącznie. A wszystko to w formie ciekawych historii dotyczących poszczególnych klubów (alfabetycznie liga po lidze). Przy okazji każdego klubu ekstraklasy znajdziemy dodatkowo krótki wywiad, sporo ciekawostek, i co nieco statystyk. Kadrę zespołu również. Klubom ekstraklasy poświęcono około 200 stron, zespołom I-ligowym - 110, drugoligowcom - 38, a zespołom trzeciej ligi - ponad 70.









Fani Legii na pewno lekturę rozpoczną od kilkustronicowego tekstu poświęconego stołecznemu klubowi. Jest też wywiad z Markiem Jóźwiakiem. Ale ciekawych rzeczy poświęconych Legii znajdziemy więcej. I to nie tylko w krótkiej charakterystyce naszych III-ligowych rezerw. W przypadku Piasta Gliwice, cały tekst poświęcono "Vuko", i zdecydowana większość tejże historii dotyczy Legii. "Vuković, czyli sztuka zrywania łatki" - polecamy lekturę z czystym sumieniem.



Ponadto w przypadku Górnika Zabrze, przytoczony został przez red. Tomasza Lipińskiego mecz Legia - Górnik decydujący o tytule mistrza Polski z sezonu 1993/94. Autor, będący wówczas na trybunach pośród kibiców Legii, zastanawia się, czy sędzia Redziński podejmował słuszne decyzje, wyrzucając z boiska trzech piłkarzy Górnika, i jak potoczyłyby się losy zabrzańskiego klubu, gdyby to jednak on triumfował wówczas przy Łazienkowskiej. "Tomasz Hajto w końcówce meczu biegał za Redzińskim i ciągle go krytykował, wyzywał, ewidentnie prowokował. W normalnych okolicznościach zobaczyłby czerwoną kartkę i sędzia miałby święty spokój. Jednak gdyby wykluczył czwartego zawodnika Górnika, to w myśl regulaminu musiałby przedwcześnie zakończyć mecz. Rzecz bez precedensu w ekstraklasie. Skandal zrobiłby się jeszcze większy. Sędzia także to miał pod kontrolą" - czytamy.



Wydawnictwo, które kosztuje 44,90 zł na pewno, szczególnie ze względu na sporą objętość, ale i naprawdę wartościowe teksty, zapewni lekturę na długie jesienne wieczory.



Tytuł: Przewodnik Sportowy 2 - Polskie ligi piłkarskie 2023/24

Autor: Krzysztof Stanowski, Kamil Gapiński, Przemek Rudzki, Jakub Białek, Mateusz Janiak, Szymon Janczyk, Michał Kołkowski, Tomasz Lipiński, Jakub Majewski, Jan Mazurek, Przemysław Michalak, Leszek Milewski, Jakub Olkiewicz, Paweł Ożóg, Paweł Paczul, Dominik Piechota, Wojciech Piela, Szymon Piórek, Norbert Skórzewski, Damian Smyk, Marcin Stus, Szymon Szczepanik, Michał Trela, Kamil Warzocha, Sebastian Warzecha, Maciej Wąsowski.

Wydawnictwo: Kanał Sportowy

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 424

Cena: 44,90 zł



Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.