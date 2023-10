Koszykówka

Bilety na mecz z Dzikami Warszawa

Poniedziałek, 2 października 2023 r. 13:30 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii najbliższe domowe spotkanie rozegrają w środę, 11 października o 20:00, z Dzikami Warszawa. Derbowy mecz z beniaminkiem na pewno będzie niezwykle interesujący dla kibiców i już dziś zachęcamy do zakupu biletów na to wydarzenie.



Bilety nabywać można w systemie eBilet.pl. W dniu meczu sprzedaż będzie prowadzona od godziny 18:00 w kasie przy wejściu do hali. Radzimy jednak zakup biletów z odpowiednim wyprzedzeniem, bowiem biorąc pod uwagę spore zainteresowanie, szanse na zdobycie wejściówek przed samym spotkaniem są niewielkie. Ceny biletów na najbliższy mecz Legii są identyczne jak na inauguracyjne spotkanie z Zastalem. Zapraszamy serdecznie do hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40, gdzie nasz zespół rozgrywa swoje mecze.



Ceny biletów na mecz z Dzikami:

Kategoria czarna: B - ulgowy - 30 zł/normalny - 40 zł

Kategoria zielona: B,D,F,G,H - ulgowy - 30,00 zł/normalny - 40,00 zł

Kategoria biała: A, E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 50,00 zł

Kategoria czerwona: A, E - ulgowy - 50,00 zł/normalny - 60,00 zł

VIP: ulgowy - 149 zł/normalny - 229,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ JUŻ DZIŚ!