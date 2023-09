Upadek sekcji siatkówki Legii

Po zakończeniu sezonu 2022/23, w którym zespół spadł z 1. ligi, drużyna całkowicie się rozpadła, odszedł także trener. Licencję na grę w 2. lidze posiada stowarzyszenie MUKS Wojskowi Warszawa, które przez ostatnie lata zarządzało sekcją. Jednak już miesiąc temu jasne było, że nie zespół nie zostanie zgłoszony do rozgrywek pod nazwą "Legia". Wszystko przez brak odpowiedniego finansowania, z którym sekcja zmagała się tak naprawdę cały czas. Ostatecznie w 2. lidze nie zagra nawet zespół MUKS Wojskowi Warszawa. Zamiast tego do ligi zgłoszona została drużyna KS Błonie. Sezon rozpoczyna się w nadchodzący weekend.

M - 1 godzinę temu, *.plus.pl :(… Szkoda bo to bardzo utytułowana sekcja odpowiedz

