Analiza

Punkty po meczu z Pogonią Szczecin

Sobota, 30 września 2023 r. 10:31 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Drużyna; główka pracuje; za łatwo; specjalność zakładu; debiut Burcha; Musiał to gwizdnąć? - to najważniejsze punkty po środowym odrabianiu zaległej kolejki w Ekstraklasie. W Szczecinie Legia pokonała tamtejszą Pogoń 4-3.



1. Drużyna

Kapitan Legii po spotkaniu z Pogonią Szczecin na jednym z portali społecznościowych napisał, że „Nie jesteśmy ZESPOŁEM, ponieważ razem ze sobą pracujemy. Jesteśmy zespołem, ponieważ SZANUJEMY, UFAMY i DBAMY o siebie nawzajem.” Trudno nie zgodzić się z tymi słowami Josué. Legia pokazuje, że jest jednością, DRUŻYNĄ przez duże D. W każdym spotkaniu widać tzw. „pchanie wózka” w jedną stronę, każdy z zawodników z wyjściowego składu, jak i tych pojawiających się na murawie z ławki, ma jeden cel – zwyciężyć. Pomimo wszelkich przeciwności losu, takich jak czerwone kartki, decyzje sędziowskie, niewykorzystane sytuacje czy błędy w obronie. Można odnieść wrażenie, że trener Runjaić przygotowując przedmeczową przemowę powtarza w kółko jedną kwestię: „jeśli rywale strzelą dwie bramki, my mamy trzy, jeśli oni trzy, to my cztery” :). Zawsze jedną więcej i walka ma być od pierwszej do ostatniej minuty gry. Charakterna zrobiła się ta Legia i przynosi wiele radości swoim kibicom, bo nie odpuszcza w żadnym spotkaniu i do ostatnich chwil wierzy w zwycięstwo.