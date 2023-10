Legijne akcenty w muzyce: Jesteśmy stąd (79)

W kawałku pt. "Jesteśmy stąd", który trafi na płytę "Uwolnić Bonusa", znajdziemy kilka wersów o naszym klubie w wykonaniu Dobrego Dzieciaka - syna Bonusa. Młodzian dograł się do kawałka Czerwina, a gościnne zwrotki "położyli" również Janusz Walczuk i Małach. Część klipu zrealizowano na naszym stadionie.

