Bezpośrednią transmisję z meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania o godz. 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA JAGIELLONIA - LEGIA FORTUNA: 1 3.25 X 3.45 2 2.31

majusL@legionista.com - 17 minut temu, *.174.42 Baku??? Serio??!! odpowiedz

Supe"L" - 45 minut temu, *.tpnet.pl Przecież ten Baku to jest osłabienie drużyny. Lepiej jakbyśmy grali w "10" odpowiedz

Zeighbo - 8 minut temu, *.centertel.pl @Supe: daj spokój. Chłop trenował cały tydzień i dostaje szansę. Zobaczysz że zaskoczy dziś elegancko. odpowiedz

(L) - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Kto kapitanem? odpowiedz

MCLL - 44 minuty temu, *.chello.pl @(L): Tomas Pekhart odpowiedz

O rety! - 50 minut temu, *.net.pl Baku zagra dzisiaj jak Tsubasa. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 51 minut temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Burch ... Kapuadi ... Ribeiro

Dias ... Slisz ... Elitim ... Kun

.............. Strzałek ..................

Gual ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

1 : 3 odpowiedz

DZ - 56 minut temu, *.centertel.pl Czy baba jaga znowu zostanie wydymana? odpowiedz

Luki - 56 minut temu, *.t-mobile.pl Gdzie w necie można obejrzeć? odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Pogoń- Amica 4:0

Tak trzymać odpowiedz

cleo - 57 minut temu, *.vectranet.pl @Lupus: heh Pogoń którą zlaliśmy grając 10 na 12 robi gang bang na Amica odpowiedz

Lupus - 11 minut temu, *.centertel.pl @cleo: W sumie Pogoń wygrała 5:0!!! odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A gdzie Wszołek? odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Lupus: no wlasnie co sie stalo z PW??? odpowiedz

BAKU - WON - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Baku to ma jakieś kwity na trenera? Jak on może nadal grac.... odpowiedz

Lupus - 10 minut temu, *.centertel.pl @BAKU - WON: Jakie kwity?

Przecież to oboje Niemcy, więc się popierają! odpowiedz

hulk - 1 godzinę temu, *.chello.pl Jazda z k...!!!! odpowiedz

WSL - 1 godzinę temu, *.orange.pl Powodzenia "LEGIO" po trzy kolejne punkty by wrocic na pozycje lidera !!! odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl Jagiellonia 1-3 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

