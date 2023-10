Komentarze (80)

Leśny Dziadek - 46 minut temu, *.orange.pl No cóż, życie toczy się dalej. Generalnie trzeba walczyć i szukać...rezerwowych.

Bo niektórym grać sie nie chce, innym czegoś brakuje, jak paliwa w baku... odpowiedz

Pit - 49 minut temu, *.tpnet.pl Wstyd! odpowiedz

Zielu - 50 minut temu, *.centertel.pl Jakim cudem rosolek zagrał 10 meczów w Legii???? A co dopiero 100????? odpowiedz

Basior - 50 minut temu, *.shawcable.net Niestety trenerze. Dales dzisiaj ciala po calosci. Jestes wspolojcem dzisiejszej porazki. Szkoda. odpowiedz

PIT - 50 minut temu, *.tpnet.pl Wiocha i lekki wstyd! odpowiedz

Dziś kléska trenera nikogo innego... - 53 minuty temu, *.02.net Ciêżko Strzałka wpuścić na tä końcòwke?! trener boi sie zrobić z niego gwiazde i niechce go w piewszym składzie chyba zapomniał szybko jego bramke✨⚽️✨ odpowiedz

(L) - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Kazdy to wie ja tylko powtórzę, dopóki w tej drużynie będzie grał baku i rosołek, to niestety tak będzie, myślę że w 1 lidze na ich pensję znaleźlibyśmy innych, znacznie lepszych zmienników odpowiedz

Łukasz - 57 minut temu, *.autocom.pl Brawo dla Jagielloni bardzo dobry mecz rozegrali . odpowiedz

Pajączek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dlaczego nie gra Wszołek? odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.204.119 I balonik walnął na grubo... odpowiedz

artic - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jagoda Wojtek c+ stary legionista a kompromitacja jesli chodzi o komentarz nawet dziecko widzialo ze nie bylo zadnego karnego dla Jadźki a Jagoda rzekł faul pewny! Chłop jest z Grochowa moze zna ktos dobrego okuliste na Grochowie??? trzeba Wojtkowi załatwic wizyte . odpowiedz

Leśny Dziadek - 45 minut temu, *.orange.pl @artic: Gdy podyktował karnego, chciałem się zapytać, czy mam słaby wzrok, czy coś przeoczyłem, bo nie widziałem żadnego kontaktu.

Dobrze, że Var tym razem dobrze zareagował... odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ale zmianę zrobił to ręce i cycki opadają. Wpuszczając Rosołka trener postawił krzyżyk na tym meczu. odpowiedz

Trener sie pomylił a Strzałka dalej nie wpuszcza?! - 1 godzinę temu, *.02.net Trener wstawił bardzo słaby skład ciêżko bédzie wygrač a remis bédzie sukcesem, Baku do rezerw! odpowiedz

Erni - 1 godzinę temu, *.autocom.pl Przegrywa 2-0 i wpuszcza Rosołka i potem taki chlopak wierzy w siebie i myśli kurde przegrywamy a trener puszą mnie na ratunek. Żal komentować odpowiedz

jarko - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl czego się jaracie wole wygrana w LK i tyle w temacie jakoś mnie to nie nie martwi odpowiedz

Rybasocho - 1 godzinę temu, *.orange.pl Ale zmiana. Kostka czy ty się dobrze czujesz ?? Teraz z Rosolkiem to gramy w 9 ! odpowiedz

wtf - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wejdzie Rosołek,strzeli hattricka i wszyscy uznają Runjaica za geniusza. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Wyjście takim składem to oddanie punktów przed meczem.

Od razu po przerwie powinien wejść Strzałek, Josue i Kramer. I gonimy wynik. Ale szczerze wątpię,ze to się uda. Dzisiaj pierwsza porażka w sezonie. Mecz oddany przed meczem. odpowiedz

Www - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Nie mogę doczekać się końca rundy, żeby sprzedali w końcu Tobiasza... nie pamiętam w tym sezonie meczu żeby wybronił jakiś mecz (nie licząc karnych). Czy za baku i Celhake serio nie ma nikogo w składzie??? odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Dlaczego jest komplet ??...... odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.ar-network.pl Nie płakać tylko zapuścić sobie 'baku baku skład' i optymistyczniej wejść w drugą połowę. Bo gorzej to już chyba dziś być nie może...



P.S. @Pawel weź Ty się mocno puknij w cymbał. odpowiedz

Pawel - 31 minut temu, *.vectranet.pl @hajdukL:

Sam sie puknij w cymbał. Albo weź sobie Baku. Bedziecie się pukali w cymbał obaj. odpowiedz

hajdukL - 17 minut temu, *.ar-network.pl @Pawel:

Krytyka, krytyką ale życzenia kontuzji są poniżej wszelkiej krytyki durniu.

Cześć. odpowiedz

Tomek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Mówimy Baku i to jest prawda, ale dziś obydwie bramki to błędy numeru 3 Steve Kapuadi .

Drętwy, zero startu do piłki, dzisiaj tragedia. odpowiedz

Robert Szenfeld - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ten negatyw do sprzątania kibla na Polonii się nawet nie nadaje. Oddać za darmo , niech spierrrrr odpowiedz

inka - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl zawiesić ręcznik na poprzeczce, to mniej wpadnie piłek do bramki. odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Zagęszczają środek pola, mało ruchu z naszej strony, Muci słabo, Gual jeszcze gorzej, nie pomagają przy rozegraniu i obronie... na pół gwizdka się nie da... obrona eksperymenty co mecz, bez stabilizacji z tyłu ciężko będzie zwłaszcza jak z przodu drętwo odpowiedz

Czy zamiast baku może być ktoś z u17 ,18 ? - 1 godzinę temu, *.getfiber.pl Dajmy szansę młodym z U 17,18 itp zamiast tego bakłażana...... odpowiedz

Super Przemo - 1 godzinę temu, *.net.pl Tylko nie śpiewać mi tam Mistrzem Polski jest Legia. Mistrzem Polski jest Raków. odpowiedz

Sum - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak po ludzku to jest po prostu wstyd. odpowiedz

Rdzenny - 2 godziny temu, *.centertel.pl Ile wam dali ? Hej ... ile wam dali ? odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Rozumiem, że niektórzy mogą być trochę zmęczeni sezonem, ale Baku i Czelaka wyglądają, jakby rozegrali 300 spotkań...

Nie mamy niestety rezerwowych, ale to wiadomo już od dawna.

O obronie nie ma co wspominać, bo nie ma jakości w pomocy.

A gdy chłopaki grają pierwszy raz w tyłach, to trudno o zgranie. odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Handel meczami trwa w najlepsze .... odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Tyle zmian w pierwszej 11 i to na wyjeździe ze Sragielonią? Das kann doch nicht sein! Kosta odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.centertel.pl Mecz sprzedali ! Du... dali odpowiedz

Jaki panie... - 2 godziny temu, *.centertel.pl Bukmacher kazał to i wpi... będzie Lech też sprzedaje mecze u buka ! Haha tu nic nie dzieje się z przypadku ... Będzie wynik 2-2 czy 3-3 ? W tym handlu meczami i wynikami umoczeni są wszyscy piłkarze działacze trenerzy i sędziowie ... kiedy to się skończy ? Nigdy do póki bukmacherka w tym kraju będzie legalna tfu... odpowiedz

Asa - 2 godziny temu, *.autocom.pl Od kiedy gra baku i cel haka Legia ma problem i traci głupio bramki k... mać Legia grać odpowiedz

Widać brak Josue - 2 godziny temu, *.chello.pl Tyle w temacie odpowiedz

Widać brak Josue - 57 minut temu, *.chello.pl @Widać brak Josue: jednak nic nie dał odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Jak się nie wystawia pierwszej 11 i nie zapie....a się na pełnej k.... To tak się ma Kosta. Morwa kać....przegramy znowu z tą Jagielonią odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kiedy w sztabie szkoleniowym dojdą do wniosku że ta miernota w bramce to powinna w rezerwach na ławce siedzieć co najwyżej a nie grać z 1. Można ręcznik tam powiesić na jedno wyjdzie

On przechodzi sam siebie co leci w światło to praktycznie jest u niego w sieci...... odpowiedz

Olomanolo - 2 godziny temu, *.com.pl Teraz to będzie chyba święto w Białymstoku odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Zmiany k...!!!! odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl 2 Legię było wystawić być odpowiedz

MarioL - 2 godziny temu, *.wanadoo.fr Czy będzie jakiś mecz na zero z tylu? odpowiedz

Rybasocho - 2 godziny temu, *.orange.pl Trzeba było nie wystawiać tego Baku bo to nas osłabia. Kierowca autobusu zagrałby lepiej na 100 procent odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Baku to kabaret. Kontuzji życzę. Szczerze odpowiedz

Po(L)ny - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Pawel: znamienne że nikt mu nawet nie podaje odpowiedz

Siwy(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl ten baku powinien mieć na nazwisko PORAŻKA odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl I znowu ta miernota bramkarska daje popis

K... ile on jeszcze musi szmat wpłacić żeby ktoś w tym sztabie szkoleniowe przejrzał na oczy ze on się nawet na lawkre rezerwowych nie nadaje???? odpowiedz

Pusia - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo Kacperek! Co w bramkę leci to wpada! Brawoooooo! odpowiedz

Dickson Chotowski - 2 godziny temu, *.btcentralplus.com Dlaczego jest komplet ??...... odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Bardzo kombinowany ten skład. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Znowu karwa mieszanie w składzie. Czy Kosta nie rozumie rze niektórzy sie po prostu nie nadaja. LIGA I MISTRZOSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE. Niech se taki skład w pucharach wystawi odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Pawel: W Twoim przypadku najważniejsze będzie poprawienie ortografii. odpowiedz

Pawel - 45 minut temu, *.vectranet.pl @Yaro: Nie zesraj się. Literówka się wkradła. Jeżeli jedynym twoim wioskiem jest to że napisałem przypadkowo "rze" odnośnie komentarza to nie ma,sensu z toba polemizować. odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.174.42 Baku??? Serio??!! odpowiedz

Supe"L" - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Przecież ten Baku to jest osłabienie drużyny. Lepiej jakbyśmy grali w "10" odpowiedz

Zeighbo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Supe: daj spokój. Chłop trenował cały tydzień i dostaje szansę. Zobaczysz że zaskoczy dziś elegancko. odpowiedz

Pawel - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Zeighbo:

Zesra się co najwyżej

Won z nim. Tyle szans i jeden wielki ...j z jego gry odpowiedz

Kedar - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @Zeighbo: no i zaskoczył odpowiedz

(L) - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto kapitanem? odpowiedz

MCLL - 3 godziny temu, *.chello.pl @(L): Tomas Pekhart odpowiedz

O rety! - 3 godziny temu, *.net.pl Baku zagra dzisiaj jak Tsubasa. odpowiedz

MonsteR (L) Miłkowice - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11 na ten mecz.

Hładun

Burch ... Kapuadi ... Ribeiro

Dias ... Slisz ... Elitim ... Kun

.............. Strzałek ..................

Gual ... Muci

LEGIA Mistrz !!!

1 : 3 odpowiedz

DZ - 3 godziny temu, *.centertel.pl Czy baba jaga znowu zostanie wydymana? odpowiedz

Stanisław - 40 minut temu, *.net.pl @DZ: I co głupio? odpowiedz

Luki - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Gdzie w necie można obejrzeć? odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pogoń- Amica 4:0

Tak trzymać odpowiedz

cleo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Lupus: heh Pogoń którą zlaliśmy grając 10 na 12 robi gang bang na Amica odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl @cleo: W sumie Pogoń wygrała 5:0!!! odpowiedz

Lupus - 4 godziny temu, *.centertel.pl A gdzie Wszołek? odpowiedz

artic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Lupus: no wlasnie co sie stalo z PW??? odpowiedz

BAKU - WON - 4 godziny temu, *.centertel.pl Baku to ma jakieś kwity na trenera? Jak on może nadal grac.... odpowiedz

Lupus - 3 godziny temu, *.centertel.pl @BAKU - WON: Jakie kwity?

Przecież to oboje Niemcy, więc się popierają! odpowiedz

hulk - 4 godziny temu, *.chello.pl Jazda z k...!!!! odpowiedz

WSL - 4 godziny temu, *.orange.pl Powodzenia "LEGIO" po trzy kolejne punkty by wrocic na pozycje lidera !!! odpowiedz

exsa - 4 godziny temu, *.orange.pl Jagiellonia 1-3 LEGIA ! "L" !!! odpowiedz

