Konferencja pomeczowa

Runjaić: Jagiellonia wygrała zasłużenie

Niedziela, 1 października 2023 r. 22:34 Mishka, źródło: Legionisci.com

Kosta Runjaić (trener Legii): Na początku gratulacje dla Jagiellonii. Nie przegraliśmy od długiego czasu, to nasza pierwsza porażka w tym sezonie w Ekstraklasie. Musimy to zaakceptować, ale nie jesteśmy zadowoleni. Przegraliśmy przez pierwszą połowę, kiedy łatwo straciliśmy gole. Dużo zainwestowaliśmy w ten mecz, szczególnie w drugiej połowie. Staraliśmy się strzelić bramkę, ale Jagiellonia dobrze się broniła, grała na wysokim poziomie dyscypliny i intensywności. Nie byliśmy dziś w stanie strzelić bramki i o to jestem zły. Jagiellonia wygrała zasłużenie.