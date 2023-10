Konferencja pomeczowa

Siemieniec: To wielka sprawa, wygrać z tak grającą Legią

Niedziela, 1 października 2023 r. 22:41 Mishka, źródło: Legionisci.com

Adrian Siemieniec (trener Jagiellonii): Duże gratulacje dla drużyny za to zwycięstwo. Powiedzieliśmy sobie, że wszystko jest możliwe i to było dzisiaj czuć. Wielkie podziękowania dla kibiców, bo fantastycznie nas dziś wspierali przez cały mecz. To taki moment, kiedy jest czas, żeby się pocieszyć i podejść do tego bardziej emocjonalnie. Wszyscy w Białymstoku długo na to czekaliśmy.



To wielka sprawa, wygrać z tak grającą Legią, będącą w takiej formie. Mówiłem to przed meczem i potwierdzam teraz. Wygraliśmy z drużyną, która pokonała zespół z Premier League. Nie jesteśmy w stanie przez 90 minut zmusić Legii do biegania za piłką, ale byliśmy dziś bardzo dobrze zorganizowani.