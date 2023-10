Nic nie może wiecznie trwać

Sędziowie

Główny: Szymon Marciniak

Asystent: Paweł Sokolnicki

Asystent: Krzysztof Nejman

Techniczny: Albert Różycki



Komentarze (45)

mietowy - 8 minut temu, *.aster.pl szkoda ze dzis w plecy ale dzis nas nie bylo odpowiedz

Maverick - 12 minut temu, *.vectranet.pl No niestety,nie da się wygrywać każdego meczu w lidze,mając na głowie puchary.Dzisiejszego dnia przytrafił się Legii gorszy mecz.Jeśli popatrzy się na wyjściowa 11 to można się zastanawiać czy legia w ogóle chciała dziś rozgrywać zawody...Jeśli po 45 min.zdejmuje sie Pekharta to według mnie jest on oszczędzany na mecz z AZ Alkmaar.Jeśli w ogóle na boisku nie pojawia się Wszołek do tego czerwo Jędrzejczyka oraz brak Augustyniaka to niema co się dziwić że Legia przegrała ten mecz.Jaga obok Śląska na dzień dzisiejszy to sciała czołówka Wiec z jakąś puszcza albo innymi Piastami czy innymi Wodzisławami Legia nie przegrała.Tylko z dość mocna jak na polskie warunki drużyna.Dla Jagi mecz z Legia był tak ważny jak dla nas z AZ,AV,czy mecz ze Zrinskim.Teraz najwazniejszy mecz w Holandii.A o meczu z Jagiellonia proponuje po prostu zapomnieć.

Swoją drogą co się dzieje z Augustyniakiem?

Bo tu nie mam wiedzy... odpowiedz

Aryon - 13 minut temu, *.aster.pl Ja tam ich tak surowo nie oceniam. W końcu jak się gra w ciągu 3 tygodni piąty mecz co 3-4 dni to można być zmęczonym. Z kolei ławka rezerwowych nie gra regularnie i nie jest w rytmie meczowym tak jak należy. Dlatego też Hładun nie byłby od razu odpowiedzią na gorszą dyspozycję Tobiasza. Musiałby pograć przynajmniej parę meczów od początku do końca, a przez ten czas też mógłby zrobić trochę błędów, a więc niestety na razie jesteśmy chyba skazani na Tobiasza (dodatkowo dzięki niemu nabija minuty młodzieżowcom), którego klub pewnie chce sprzedać i dlatego tak go promuje. Rosołka i Baku zapewne też dlatego tak często grają. Szkoda, że kosztem pogorszenia gry, gdy pojawiają się na boisku. odpowiedz

singspiel - 9 minut temu, *.4.149 @Aryon: takiemu Rosołkowi żaden rytm nie pomoże. za dni mecz w Holandii odpowiedz

Leśny Dziadek - 17 minut temu, *.orange.pl Nie ma sensu "polować na czarownice".

Jest dobrze, trzeba szukać kolejnych zawodników, dwa następne okienka powinny trochę pomóc.

Kasa będzie z pucharów i sprzedaży kolejnego zawodnika.

Chociaż pieniadze nie są najważniejsze, one nie grają, mogą jedynie pomóc.

Ten sezon powinien być przełomowy w różnych sprawach w klubie.

Do boju Legio!!! odpowiedz

curragh - 6 minut temu, *.4.149 @Leśny Dziadek: dokładnie. pich, charatin, rose, może rosołek. na ich miejsce 2 zawodników odpowiedz

L - 23 minuty temu, *.t-mobile.pl Jagiellonia po prostu pokazała jak należy grać z nami: poukładani z tyłu, twardo (ale nie chamsko) grać, szybkie wymiany podań i tyle. Na Legię tyle wystarcza. odpowiedz

Przemek - 13 minut temu, *.chello.pl @L: Ch...a wystarcza, zagraliśmy bez trzonu zespołu ( Wszołek, Slisz,Josue,Ribeiro) i z małolatem wpuszczonym na minę na ciężkim terenie ( Burch) Dodatkowo Kosta zdjął najlepszego naszego gracza w tym meczu ( Kun) kiedy łapaliśmy wiatr w żagle. Kosta robi super robotę w tym sezonie , ale teraz po prostu przekombinował - znowu wystawił obronę po raz pierwszy w takim ustawieniu. Takie eksperymenty nie będą się sprawdzały w każdym meczu... odpowiedz

jurand - 26 minut temu, *.. Marc Gual,czy trener ma dla niego jakieś miejsce na boisku?

Moim zdaniem może oddać go do rezerw, a w wolnych chwilach do baletu odpowiedz

Michał - 20 minut temu, *.plus.pl @jurand: o tak o tak też jestem za tym odpowiedz

Duarte - 26 minut temu, *.vectranet.pl Nigdy nie zrozumiem jak to mozliwe, że tak słabi zawodnicy jak Baku czy Rosołek grają w Legii. odpowiedz

Sss - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Duarte: Ty to wiesz, ja to wiem....tylko dlaczego trener i cały sztab tego nie wiedzą? odpowiedz

Darek - 27 minut temu, *.chello.pl Odnośnie tytułu.

Jak się wychodzi takim składem to wcale się nie dziwię, że nic nie może wiecznie trwać.

Beznadziejna pierwsza połowa. Brak reakcji w przerwie na tę sytuację przez trenera.

Z Pogonią wyszarpane zwycięstwo aż serce rośnie a dzisiaj jedyne co się chce po takim

meczu to srać.

Mecz tym składem przegrany już przed pierwszym gwizdkiem.

Nie da się wygrać mistrzostwa grając gamoniami bo teraz będziemy oszczędzać pierwszy skład na grę w Europie. W każdym meczu trzeba grać na 100% tylko tak się zdobędzie tytuł. Tymi baku czy celhaka to sobie można grać jak jest 15 minut do końca i wygrywamy 3:0.

Mecz beznadziejny oby trener wyciągnął wnioski i więcej nie oddawał meczu przed meczem wystawiając taki skład. odpowiedz

Michał - 23 minuty temu, *.plus.pl @Darek: prawda prawda i jeszcze raz prawda odpowiedz

Vergil - 31 minut temu, *.164.118 Najgorzej, że trener nie wyciągnął wniosków z meczu z Pogonią i znowu wyszedł rezerwowym składem. W Szczecinie udało się wygrać po zmianach ale zamiast odpocząć to zmiennicy musieli grać na 100%. Dzisiaj skład i zmiany nie trafione. odpowiedz

Xyz - 32 minuty temu, *.orange.pl Przestańcie marudzić - zaczęli grać 15 lipca, pierwszy raz człowieka wkurzyli 1 października (porażka, ok z Austrią była ale to dwumecz). Niech mi ktoś przypomni kiedy ostatni raz był taki sezon? Bo ja nie pamiętam (95 jak grali w LM i 96 po ,,rozpadzie”?) odpowiedz

KIBIC - 32 minuty temu, *.vectranet.pl WŁADECZEK i jak zadowolony po wygraniu swojej drużyny z Legią??? Ile macior dzisiaj wyprowadziłeś na pole??? Przyznaj sie. BAKU do wyje////nia ROSOŁEK do wyej//nia. Burch słabo odpowiedz

Lukas - 35 minut temu, *.orange.pl Przegrana po walce by tak nie bolała, niestety czy Kosta bez Wszołka i odciętego od gry Thomasa ma jakiś inny pomysł na grę? W drugiej połowie pomysł na grę kończył się na 30 metrze. Tobiasz przy pierwszej bramce to o czym myślał odpowiedz

Gonzo - 36 minut temu, *.99.194 Rosołek Baku Celhaka, co mogło pójść nie tak... Plus ręcznik na bramce który znów wpuścił prawie wszystko co leciało do bramki. odpowiedz

123 - 36 minut temu, *.tpnet.pl Baku i rosołek

trzymają poziom,.

trudno, powodzenia w alkmar odpowiedz

MarcinWLD - 37 minut temu, *.chello.pl No słaby mecz, na powtórki nie ma co patrzeć, chyba że szukamy negatywów. Nie zawsze się wygrywa.

Będziemy jeszcze silniejsi!!

Gdybym Jeszcze raz, Miał urodzić się, znów bym tobie Legio, oddał życie swe!!

Walka, chłopaki!! odpowiedz

Kobisborsz - 39 minut temu, *.stansat.pl Pierwsza bramka wina Burcha druga Capuadiego

Ponadto był to najsłabszy mecz w Legii jak dotąd M.Guala dramat po prostu to co on dziś wyprawiał...

No i jeszcze M.Baku... niestety po tym meczu powinnien zostać przeniesiony do rezerw i to tak już definitywnie bo cienki jest przeokropnie

Lepiej zamiast niego jakiegoś młodzika ogrywać

To tyle... wystarczjąco by przegrać na wyjeździe 0:2

Kiedyś musieliśmy przegrać jedziemy dalej i tyle

Byle by bez Makany Baku !!!

odpowiedz

aqq - 39 minut temu, *.media.pl Wg mnie błąd taktyczny trenera odnośnie składu. Trzeba było w Białymstoku grać o pełną pulę a na Alkmaar wystawić rezerwy. I tak Holendrzy zjedzą Legie i nie ma znaczenia czy będzie to 3-0 czy 6-1. Najważniejsze jest mistrzostwo. odpowiedz

KIBIC - 36 minut temu, *.vectranet.pl @aqq: idź spac dziecko i nie kompromituj sie. I nie pisz tu wiecej bo ci nie wychodzi odpowiedz

Fe(L)ek - 40 minut temu, *.chello.pl Tak to jest jak się cały mecz gra w 10 najpierw Baku później Rosołek, a pod koniec to nawet w 9. odpowiedz

abcd - 26 minut temu, *.autocom.pl @Fe(L)ek: wspieram ten klub i właśnie dlatego,że chce dla tego klubu jak najlepiej, nie chce w nim Rosołka. Niech chłopak się gdzieś rozwija, Legia nie dla niego (na ten moment). Baku... no słabo wygląda i bardzo wiele ma do poprawy. odpowiedz

Po(L)ny - 41 minut temu, *.chello.pl Mecz niestety przegrany przez Kostę. Ani na moment nie było na boisku optymalnej 11-stki. odpowiedz

majusL@legionista.com - 41 minut temu, *.174.42 No i chyba.j, no i czesc. odpowiedz

Michał - 42 minuty temu, *.plus.pl Nie ma pierwszej 11...nie ma punktów. Trochę wstyd i radość Jagielonii jakby mistrzostwa świata zdobyli. Wstyd LEGIA WARSZAWA wstyd. Zobaczymy co w czwartek się odwali. A w niedzielę już Raków czeka? Czyżby u nas w Legii kryzys? Bo teraz każden jeden będzie chciał z nami wygrać ...oby nie odpowiedz

abcd - 21 minut temu, *.autocom.pl @Michał: Z całym szcunkiem ale połóż się kolego spać. Pierwsza porażka, a Ty o jakimś kryzysie piszesz? Facet gramy co 3-4 dni. Spokojnej nocy. odpowiedz

gazza - 42 minuty temu, *.inetia.pl Chory trener - Rosołkiem i Sliszem chce odwrócić wynik...Chore... odpowiedz

Dramat - 43 minuty temu, *.play-internet.pl Kompletna padaka w wykonaniu dziś przez Legię. Nie grali kompletnie nic . Żadnego pomysłu na dzisiejszy mecz . Do tego beznadziejne zmiany w wykonaniu trenera doprowadziły do batów z Jagiellonią odpowiedz

Jaga! - 44 minuty temu, *.elpos.net Zdecydowanie piłkarze Legii zagrali dziś na szóstkę! odpowiedz

Legionista - 44 minuty temu, *.net.pl Niektórzy nie mają prawa grać w LEGII . Taki Strzałek siedzi na ławie. Łakomy Mosór

Włodarczyk odpowiedz

Kraków 12345 - 45 minut temu, *.grefnet.pl Mam dwa pytania.

1. Czy Legia będzie miała wreszcie czyste konto m

2. Czy te czerwone kartki są tradycja na wyjazdach? odpowiedz

BAKU DNO - 45 minut temu, *.play-internet.pl Bakuuu mordo....jesteś zajebisty xdd odpowiedz

Sober - 45 minut temu, *.orange.pl Szkoda straconych punktów, ale nie da się cały czas wygrywać.

Wiadomo że zawsze przyjdzie gorszy dzień i słaby mecz, dzisiaj padło na ten wyjazdowy w Białymstoku. Trzeba się z tym pogodzić i myśleć już o następnym meczu.



Powodzenia Legio w Alkmaar ! odpowiedz

KIBIC - 46 minut temu, *.vectranet.pl a właśnie zapomniałem o najważniejszym BAKU. po co on wchodzi jak on więcej zła robi na boisku niż pożytku rozumiem, że nie ma kogo ale każdy zrobi mniej złego niż on. Rosołek swój poziom czyli dno odpowiedz

KIBIC - 47 minut temu, *.vectranet.pl 1 bramka to wina obrony i Tobiasza. Pisze tu z uporem maniaka że ten gość nie umie grać daleko od bramki wiec po ch..j wychodzi. Gdyby był bliżej ten strzał by obronił. Dzisiaj jagiellonia miała dzień konia. Nie ma co sie załamywać w czwartek po zwycięstwo. Z wyniku cieszy sie tylko Wladeczek ze swoimi maciorami których pootwierał pałewnie 6 po zwycięstwie jego druzyny

odpowiedz

Rado - 47 minut temu, *.chello.pl Pytanie, w którą stronę to teraz pójdzie... odpowiedz

inka - 48 minut temu, *.vectranet.pl dwa strzały, dwie bramki. ręcznik powieszony na poprzeczce mniej wpuści. odpowiedz

WITO - 48 minut temu, *.7.35 Porażki się zdążają. Tylko Legia!!!

ps. Baku do rezerw odpowiedz

Pajączek - 48 minut temu, *.chello.pl To teraz w każdym meczu wyjazdowym będzie czerwona kartka dla gracza Legii? odpowiedz

Piotr. H - 48 minut temu, *.virginm.net Niema Wszołka nie ma nic i te zmiany z d... odpowiedz

Serek - 49 minut temu, *.t-mobile.pl Nic się nie stało, ale wkurzenie jest. odpowiedz

