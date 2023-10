Elitim: Należy nam się krytyka za ten mecz

Niedziela, 1 października 2023 r. 22:45 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com, Canal + Sport

- Jagiellonia zagrała dziś bardzo dobre spotkanie, są w dobrej formie. My natomiast nie zagraliśmy na swoim poziomie. Należy nam się za to krytyka, bo zagraliśmy zdecydowanie słabiej. Nie chcieliśmy doznać tej pierwszej porażki, ale ona niestety dziś przyszła - powiedział po porażce z Jagiellonią Białystok pomocnik Legii, Juergen Elitim.









- Chcieliśmy utrzymać swoją świetną passę w lidze. To jest jednak dopiero początek sezonu, mamy jeszcze dużo czasu, by podnieść głowy i wrócić na pozycję lidera. Ona nam się należy.



- Musimy się skupić teraz na czwartkowym meczu z AZ Alkmaar, ale nie tylko na nim. Mamy przed sobą w niedzielę bardzo ważny mecz ligowy z Rakowem. W piłce nie ma czasu na odpoczynek. Musimy przeanalizować nasze dzisiejsze błędy, bo trzeba uczyć się na porażkach. Musimy pracować dalej, nie zapominać o tej porażce, ale nie zaprzątać sobie nią zbytnio głowy.



- Czym przekonała mnie do siebie Legia? Ma po prostu wszystko. To grupa ludzi, która wspiera. Legia jest historycznym klubem, który walczy o najwyższe cele, nie tylko w lidze, ale również w Europie. To było dla mnie najważniejsze.