Oceny legionistów za mecz z Jagiellonią

Wtorek, 3 października 2023 r. 10:22 Woytek, źródło: Legionisci.com

Bardzo niskie oceny przyznaliście piłkarzom Legii za niedzielny mecz w Białymstoku. Jedyną pozytywną notę uzyskał Patryk Kun - 3,3 w skali 1-6. Najniższa ocena trafiła do Marco Burcha, który opuścił boisko po dwóch żółtych kartkach. W sumie oceniało 686 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5.









Kun 3,3

Pankov 3,0

Tobiasz 2,8

Elitim 2,8

Slisz 2,8

Josue 2,7

Rosołek 2,7

Dias 2,6

Muci 2,5

Kapuadi 2,5

Celhaka 2,4

Kramer 2,3

Pekhart 2,2

Gual 2,0

Baku 1,7

Burch 1,6