Runjaić: AZ na papierze jest silniejszy niż my, ale tylko na papierze

Środa, 4 października 2023 r. 18:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

- Teoretycznie jesteśmy gotowi, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało jutro na boisku. Alkmaar niespodziewanie przegrał pierwszy mecz w Mostarze, więc dla nich będzie to pewnego rodzaju "finał". Presja na nich będzie bardzo duża, bo chcą awansować do kolejnej fazy rozgrywek, ale na nas też, bo jesteśmy tu, by reprezentować polski futbol i Legię. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało - mówi przed meczem z AZ trener Legii, Kosta Runjaić.









- Nie mogę się doczekać jutrzejszego meczu z tak dobrym zespołem jak AZ. To znana marka w Europie. W ubiegłym sezonie grali w półfinale Ligi Konferencji Europy. Teraz zajmują drugie miejsce w lidze holenderskiej i nie zaznali jeszcze porażki, wyprzedzają taki klub jak Ajax. To drużyna z dużą jakością i umiejętnościami. Alkmaar wyróżnia się posiadaniem piłki, zawodnicy rotują się podczas meczu. Piłkarze są bardzo dobrzy taktycznie, mają w składzie znakomitego napastnika, Greka Pavlidisa. Na papierze są silniejsi niż my, ale tylko na papierze.



- Nikt nie oczekiwał, że wygramy z Aston Villą i nikt nie oczekiwał, że Alkmaar przegra ze Zrinjskim, szczególnie gdy prowadził 3-0, ale taka jest piłka. Pierwsze mecze nie są bardziej ważne niż kolejne. Mamy na jutro plan, musimy pokazać nasze DNA, pasję i chęć zwycięstwa. Oczekuję od drużyny najlepszego poziomu.



- Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądała ofensywa, przed nami jeszcze jedna noc na podjęcie decyzji. Nigdy nie zdradzam składu przed meczem. Na pewno nie porównywałbym tego meczu do starcia z Aston Villą. Jest jasne, że musimy zagrać z dużym pragnieniem, by powtórzyć tamten wynik, ale to już przeszłość. Musimy być zwarci i kompaktowi, zamykać przestrzenie dla rywali, którzy grają wieloma podaniami. Alkmaar jest groźny w drugiej i trzeciej tercji boiska. Rywale mają wiele wariantów rozegrania w ataku. Naszym zadaniem będzie zablokowanie ich ataków i czeka nas dużo pracy na bardzo dużej intensywności. Uważam, że dla nas kluczowa będzie struktura obrony i walka każdy za każdego.



- Tomas Pekhart jest gotowy dziś do treningu, czuje jeszcze delikatny ból, ale to wojownik. Mamy trochę czasu, by go jeszcze przygotować. Nie mogę dziś powiedzieć, czy będzie jutro na ławce, czy w składzie. To dobry znak, że jest tutaj z nami. Pozostali zawodnicy są w stu procentach gotowi do gry.



SONDA Jak oceniasz pracę Kosty Runjaicia na stanowisku trenera Legii? bardzo dobrze dobrze dostatecznie słabo bardzo słabo