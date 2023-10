Rugby

Sparta Jarocin 44-42 Legia Warszawa

Sobota, 7 października 2023 r. 15:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Po bardzo emocjonującym meczu 4. kolejki I ligi Legia Warszawa przegrała na wyjeździe ze Spartą Jarocin 42-44. Zwycięskie punkty padły z rzutu karnego w ostatniej akcji spotkania. Chwilę wcześniej to Legia zdobyła 3 punkty na 42-41 i wydawało się, że uda jej się "dowieźć" zwycięstwo do końca. Do przerwy było 26-17 dla gospodarzy. Sędzia pokazał aż dwie czerwone kartki. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 21 października, a ich przeciwnikiem będzie Arka Rumia.



Sparta Jarocin 44-42 (26-17) Legia Warszawa

Punkty Legia: Saba Kharaishvili - 15, Daniel Żołkowski - 12, Kornel Szeląg - 5, Giorgi Mikaberidze - 5, Kamil Wilkowski - 5



Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby