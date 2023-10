Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 2-1 ŁKS Łomża

Sobota, 7 października 2023 r. 13:54 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z ŁKS-em Łomża 2-1. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają w sobotę, na wyjeździe z Victorią Sulejówek.



W 5. minucie mogła paść pierwsza bramka dla stołecznego zespołu, ale z Robert Pich z bliskiej odległości trafił tylko w poprzeczkę. W 11. minucie było już 1-0. Po nieudanym rzucie rożnym Cyprian Pchełka został w polu karnym i wbił piłkę do siatki. Kolejne minuty nie przyniosły klarownych sytuacji. W 29. minucie mogliśmy oglądać strzał Jakuba Jędrasika z dystansu, ale był on niecelny. 10 minut póżniej legioniści wyszli z szybką kontrą, dośrodkowywał Jakub Jędrasik, jeszcze do piłki doszedł Aleksander Waniek, ale jego uderzenie zostało zablokowane.



Początek drugiej połowy nie różnił się zbytnio od tego, co mogliśmy oglądać w pierwszej części spotkania. Nie było groźnych sytuacji podbramkowych, a gra toczyła się w wolnym tempie. Trudno było też doszukać się celnych strzałów. W 64. minucie celnie na bramkę uderzył Jakub Jędrasik, bramkarz odbił piłkę, na linii pola karnego dopadł do niej jeszcze Jakub Jędrasik i podwyższył prowadzenie. Chwilę później opuścił boisko. W 89. minucie padła bramka dla zespołu gości. Luis Felipe Silva uderzył z okolic linii pola karnego, a chwilę wcześniej w szesnastce przewracał się jeden z jego kolegów. Być może gdyby nie gol, sędzia odgwizdałby rzut karny.



III liga: Legia II Warszawa 2-1 (1-0) ŁKS Łomża

1-0 - 11' Cyprian Pchełka

2-0 - 65' Jakub Jędrasik

2-1 - 89' Luis Felipe Silva



Legia: 1. Jakub Zieliński - 20. Michał Zięba, 18. Damian Byrtek, 24. Jan Ziółkowski, 16. Patryk Konik - 8. Aleksander Waniek (82' 6. Jakub Adkonis), 15. Sebastian Kieraś, 7. Jakub Jędrasik (65' 23. Szymon Grączewski) - 30. Robert Pich (82' 22. Wiktor Puciłowski), 11. Adam Ryczkowski, 27. Cyprian Pchełka



ŁKS (skład wyjściowy): 99. Krystian Kalinowski, 5. Sebastian Weremko, 6. Reinaldo Melao, 11. Damian Bednarek, 14. Hubert Mich, 17. Krystian Pawczyński, 18. Bartosz Bernatowicz, 21. Przemysław Żebrowski, 22. Piotr Azikiewicz, 27. Mateusz Michasiewicz, 30. Szymon Kuźma



żółte kartki: Kieraś, Zięba - Bednarek



Tabela, wyniki i terminarz III ligi