Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 10 października 2023 r. 10:30 Mishka, źródło: Legionisci.com

W październiku rozegrane zostaną 2 mecze reprezentacji Polski w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2024, a także spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. Bartosz Slisz i Paweł Wszołek otrzymali powołania do pierwszej reprezentacji. Ernest Muci zyskał natomiast uznanie w oczach selekcjonera Albanii.



Powołanie otrzymał także Kacper Tobiasz do reprezentacji U-21, wypożyczeni aktualnie z Legii Jordan Majchrzak i Maciej Kikolski do U-20, Jan Ziółkowski do U-19, Filip Rejczyk do U-18 (aktualnie leczy uraz), a Pascal Mozie, Filip Przybyłko i Jakub Zieliński do U-16.



Legioniści w reprezentacjach:



Reprezentacja A el. Euro 2024

powołani: Bartosz Slisz, Paweł Wszołek

12.10. 20:45 Wyspy Owcze - Polska (Torshavn)

15.10. 20:45 Polska - Mołdawia (Warszawa)



U-21 el. ME

powołani: Kacper Tobiasz

12.10. 18:00 Słowacja - Polska (Koszyce)

17.10. 18:00 Polska - Estonia (Stalowa Wola)



U-20 mecz towarzyski

powołani: Maciej Kikolski (GKS Tychy), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice)

13.10. 18:00 Włochy - Polska (Catanzaro)



U-19 el. ME

powołani: Jan Ziółkowski

11.10. 16:00 Polska - Macedonia Północna (Toruń)

14.10. 13:15 Polska - Kazachstan (Inowrocław)

17.10. 15:30 Polska - Niemcy (Bydgoszcz)



U-18 mecze towarzyskie

powołani: Filip Rejczyk

12.10. 18:00 Polska - Szwecja (Opole)

13.10. 15:45 Polska - Słowacja (Rzeszów)

17.10. 15:00 Polska - Czechy (Brzeg)



U-16 mecze towarzyskie

powołani: Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Jakub Zieliński

13.10. 11:00 Polska - Niemcy (Krotoszyn)

16.10. 11:00 Polska - Niemcy (Jarocin)



Zawodnicy zagraniczni:

powołani: Ernest Muci (Albania, el. Euro 2024)

12.10. 20:45 Albania - Czechy (Tirana)

17.10. 18:00 Albania - Bułgaria (Tirana)