Młodzież: mecze weekendowe

Wtorek, 3 października 2023 r. 14:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi pokonali 4-0 Odrę Opolę i awansowali na pozycję wicelidera CLJ U19. Legia U17 wygrała 3-0 z Motorem Lublin i odzyskała pozycję lidera gr. wschodniej CLJ. Legioniści z zespołu U16 akademii pokonali 5-3 AP Brychczy w Ekstralidze, zaś ich rówieśnicy z LSS wygrali 7-2 ze Stoczniowcem Płock, a przed rewanżowym meczem z mającym 1 mecz zaległy Zniczem prowadzą aktualnie w tabeli 1 ligi maz. Legia U15 po ciekawym i trudnym meczu pokonała w sparingu 2-0 Jagiellonię. Legia U14 wygrała 5-0 ze Zniczem Pruszków. grały też najmłodsze drużyny Akademii i LSS.



CLJ U19: Legia 4-0(1-0) Odra Opole 05/6

Gole:

1-0 45 min. Bartosz Chaszczewski (samobójczy, po strzale Igora Skrobały)

2-0 49 min. Przemysław Mizera (as. Jakub Żewłakow)

3-0 80 min. Viktor Karolak (z dystansu, as. Maciej Saletra)

4-0 84 min. Przemysław Mizera (as. Mateusz Konopka)



Strzały (celne): Legia 15 (7) - Odra 5 (2)



Legia: Jakub Zieliński [08] - Jakub Jendryka (46' Oliwier Olewiński), Bartosz Dembek (57' Jan Leszczyński [07]), Rafał Boczoń Ż, Viktor Karolak - Maciej Saletra Ż (79' Fryderyk Misztal), Oskar Melich, Jakub Żewłakow - Igor Skrobała (74' Mateusz Konopka), Tomasz Rojkowski (46' Przemysław Mizera), Jakub Grzejszczak (82' Maciej Bochniak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): Motor Lublin U17 0-3 (0-1) Legia Warszawa U17



0-1 10 min. Konrad Kraska (as. Radosław Czerwiec)

0-2 68 min. Dawid Nos (as. Szymon Chojecki)

0-3 81 min. Paweł Ambrożko (b.a.)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Mikołaj Kotarba, Szymon Chojecki, Franciszek Pollok (85' Maksymilian Dołowy [08]), Radosław Czerwiec (75' Jakub Openchowski) - Paweł Ambrożko, Dawid Foks, Filip Przybyłko [08]) - Jakub Zbróg, Dawid Nos (75' Jacob Levy [08]), Konrad Kraska (65' Eryk Mikanovich)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Legia prowadzi w tabeli z 1 p. przewagi nad AKS SMS Łódź, kolejne miejsca zajmują Polonia Warszawa, Jagiellonia, Escola Varsovia i Stal Rzeszów.



Ekstraliga U16 (rocznik 2016 i mł.): AP Brychczy Warszawa 3-5 (2-1) Legia U16

Gole:

0-1 11 min. Igor Mirowski

1-1 21 min. Krystian Ignacak

2-1 25 min. Aleksander Kowalski

3-1 50 min. Sebastian Piotrowski

3-2 66 min. Marcel Kiełbasiński

3-3 69 min. Mateusz Lauryn

3-4 89 min. Mateusz Lauryn

3-5 90+3 min. Pascal Mozie



Legia: Antoni Błocki - Antoni Sobolewski (55' Jakub Oremczuk), Igor Mirowski, Bartosz Czarkowski (46' Mateusz Lauryn), Filip Micyk, Jan Gawarecki, Pascal Mozie, Kacper Borowiec (55' Vu Hoang Nguyen [09]), Juliusz Rafalski (Kpt) (75' Daniel Wyrozumski), Ksawery Jeżewski, Fabian Mazur [09](46' Marcel Kiełbasiński)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



1 liga maz. U16: Legia Soccer Schools U16 7-2(3-1) Stoczniowiec Płock '08

Gole:

0-1 4 min. Mateusz Krupa

1-1 12 min. Kamil Wiech (as. Patryk Ciborowski)

2-1 36 min. Adam Kulicki

3-1 45 min. Dmytro Lytowczenko (as. Patryk Ciborowski)

4-1 80 min. Dmytro Lytowczenko (as. Adam Kulicki)

4-2 88 min. Juliusz Matlęga

5-2 89 min. Dmytro Litowczenko (as. Adam Kulicki)

6-2 90+1 min. Norbert Augustyniak (as. Patryk Ciborowski)

7-1 90+3 min. Norbert Augustyniak (as. Adam Kulicki)



Strzały (celne): LSS 41(27) - Stoczniowiec 8(5)



Legia LSS: Dominik Sawczuk (82' Hubert Lomankiewicz [09]) - Jakub Rzępołuch (55' Franciszek Żak), Nikodem Skibiński (Kpt), Kacper Jasiński Ż, Oskar Kurc - Adam Kulicki, Patryk Ciborowski, Aleksander Dworski, Aleksy Skonecki (55' Norbert Augustyniak), Kamil Wiech (71' Konstanty Brzozowski) - Dmytro Lytowczenko Ż. Rezerwa: Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Sparing U15: Legia Warszawa 3-2(1-1) Jagiellonia Białystok '09

Gole:

0-1 4 min. Adrian Gronostajski

1-1 26 min. Dawid Mastalski (karny na Oskarze Maju)

1-2 42 min. Kacper Klujewski (rzut karny)

2-2 47 min. Aleks Żyła (as. Szymon Piasta)

3-2 69 min. Wiktor Zugaj (as. Aleks Żyła)



Strzały (celne): Legia 15(8) - Jagiellonia 18(10).



Legia: Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak) - Igor Owczarczyk, Kazimierz Szydło (50' Marek Suchodół [10]), Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (41' Jan Rodak) - Szymon Piasta, Wiktor Zugaj, Oskar Maj - Piotr Kaniewski Ż (41' Edo von Brandt-Etchemendigaray), Dawid Mastalski, Aleks Żyła (70' Kazimierz Szydło)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok, Maciej Kokosza



Ekstraliga U14: Znicz Pruszków 2010 0-5 (0-3) Legia Warszawa U14

Gole:

0-1 3 min. Igor Brzeziński (karny na Franciszku Stępniewskim)

0-2 21 min. Igor Brzeziński (as. Tymoteusz Leśniak)

0-3 28 min. Franciszek Stępniewski (as. Igor Brzeziński)

0-4 61 min. Igor Brzeziński (as. Błażej Ślazyk)

0-5 65 min. Franciszek Stępniewski (as. Mychajło Posternak)



Strzały (celne) Znicz 2 (2) - Legia 18(13).



Legia: Błażej Ślazyk, Franciszek Golański - Olivier Pruszyński, Marcel Laszczyk, Oskar Putrzyński, Igor Lechecki, Aleksander Badowski, Xavier Dąbkowski, Franciszek Stępniewski, Tymon Płoszka, Tymoteusz Leśniak, Igor Brzeziński, Marek Suchodół, Kacper Jaczewski, Jan Szybicki, Dawid Rodak, Antoni Błoński, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik (drużynę prowadził dziś II trener - Roland Kowalczyk)



Udane spotkanie legionistów z niezłym rywalem. Gracze z Ł3 zaczęli bardzo szybko, bo w trzeciej minucie, i praktycznie do końca pierwszej połowy grali efektownie, konsekwentnie i nie dali gospodarzom oddać strzału, samemu zdobywając dwie kolejne bramki. Pierwszy kwadrans drugiej odsłony to większe zamieszanie na boisku i dwie doskonałe okazje dla gospodarzy, jednak utracie goli zapobiegł Ślazyk. W 57. minucie sygnał do ponownego ataku dał Leśniak, a już kolejne dwie akcje, Brzezińskiego i Stępniewskiego dały podwyższenie wyniku. W końcówce legioniści byli mniej skuteczni, ale tak naprawdę ich przewaga rosła.



I liga U13: Legia Warszawa U13 - Drukarz Warszawa 2011



Legia U13 rozegrała mecz ligowy z Drukarzem Warszawa - wiceliderem I ligi U13(2011 i młodsi). Widzowie obejrzeli w miarę ciekawe widowisko z obu stron. Legioniści stworzyli sobie już przed przerwą 4 dobre okazje bramkowe, brakowało im jednak może ciut zęba przy kreacji i wykorzystywaniu tych sytuacji. Mimo wszystko stworzyli ich sobie zdecydowanie więcej, choć w końcówce i bardzo solidnie prezentujący się goście byli groźni.



Legia: Antoni Pawłowski - Konstanty Łysiak, Cyprian Lipiński, Stefan Podgórski, Szymon Wlazło, Wojciech Kuś, Wojciech Łygan, Tomasz Stefański, Fryderyk Paprocki, Filip Wancerz, Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński



3 liga U13: Legia LSS U13A - Polonia III Warszawa 2011



Strzały: LSS 29(19) - Polonia 27(10)



Legia Soccer Schools: Jerzy Wernicki - Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Wojciech Zawiska, Szymon Kozioł, Marcel Konieczny, Jonatan Pol, Franciszek Nwolisa, Gustaw Zbrzeźny, Alex Paćko, Kacper Materski, Bartosz Ilków, Mateusz Doliński, Aleks Wodzicki, Julian Kazubski

Trener: Łukasz Jóźwicki



Całkiem ciekawe i szybkie jak na tę ligę spotkanie, masa emocji do samego końca, która rekompensowała małą ilość bramek. W I połowie nieco dłużej przy piłce byli gości, choć gracze z Łazienkowskiej stworzyli sobie nieco więcej dobrych sytuacji. Po przerwie legioniści nieco przejęli inicjatywę, choć Polonia tez miała swoje okazje, praktycznie do ostatniej minuty.



Liga U12: Legia U12 - Drukarz Warszawa 2012



Legia: Stanisław Składnik, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Igor Arkuszewski, Antoni Czuchnowski, Antonio Mendez-Gralewicz, Michał Har, Aleksander Barski, Dawid Ruciński, Aleksander Kurowski, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



Liga U8 (2016 i młodsi): Legia U8 - Pogoń Grodzisk Maz. 16 i Legia - Józefovia Józefów 16

Henry Malentowicz, Kuba Wysocki, Dzidek Silski, Oliwier Polański, Jerzy Kośnik, Maks Jastrzębski, Oliwier Jasiński, Michał Zając, Makary Stępiński, Stanisław Chludziński, Julek Kunecki

Trener: Łukasz Wawer



Chłopcy z drużyny U8 Legii(rocznik 2016) zmierzyli się w LTC rozgrywkach ligowych z zespołami Pogoni Grodzisk i Józefovii. Dużo fajnej zabawy, sporo fajnych uderzeń, chłopcy z obu drużyn nie bali się pojedynków 1 na 1, padło sporo goli z obu stron.