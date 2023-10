Bez strzelonego gola pierwszy raz od 15 lipca

W niedzielę Legia przegrała na wyjeździe z Jagiellonią 0-2. Dla podopiecznych Kosty Runjaicia była to pierwsza porażka w tym sezonie, a także pierwszy mecz od 15 lipca, kiedy nie strzelili przeciwnikom gola. Wcześniej sposobu na bramkarza rywala nie znaleźli podczas starcia o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa. Wówczas w regulaminowym czasie gry padł remis 0-0. Od spotkania z Rakowem Legia rozegrała 15 kolejnych spotkań ze zdobytą co najmniej jedną bramką.

