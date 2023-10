Wypożyczeni: Porażka Ciepieli w derbach

Poniedziałek, 2 października 2023 r. 07:57 Fumen, źródło: Legionisci.com

W Tychach spotkali się dwaj wypożyczeni legioniści. Maciej Kikolski cieszył się z wygranej GKS-u nad Zniczem Pruszków, w którego barwach zaprezentował się Marcel Krajewski. Bartłomiej Ciepiela rozegrał pełne spotkanie w derbach Rzeszowa. Nie dość, że musiał uznać wyższość rywali, to jeszcze został ukarany żółtą kartką. We Włoszech Oskar Lechowicz wyszedł w podstawowym składzie Spezii Primavera, ale w drugiej połowie opuścił plac gry.

Wypożyczeni legioniści

Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - 90 minut w przegranym 1-2 meczu ze Stalą Rzeszów. Ukarany żółtą kartką.

Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w wygranym 2-1 meczu ze Zniczem Pruszków. Ukarany żółtą kartką.

Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - do 52. minuty w przegranym 0-2 meczu z Polonią Warszawa

Kacper Knera (Elana Toruń) - od 71. minuty w wygranym 4-0 meczu z Unią Solec Kujawski

Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 63. minuty w przegranym 1-2 meczu z GKS Tychy

Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - do 70. minuty w przegranym 0-2 meczu z Palermo Primavera

Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w zremisowanym 2-2 meczu z Ruchem Chorzów

Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 6-1 meczu z Unią Tarnów

Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 3-2 meczu z Olimpią Grudziądz

Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - do 79. minuty w wygranym 2-1 meczu z Legionovią Legionowo



Skrót meczu GKS Tychy - Znicz Pruszków