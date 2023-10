Wyspy Owcze 0-2 Polska. Grali legioniści

Czwartek, 12 października 2023 r. 22:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe z Wyspami Owczymi 2-0. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. W wyjściowym składzie po raz pierwszy znalazł się piłkarz Legii Warszawa, Bartosz Slisz. W 59. minucie na boisku pojawił się Paweł Wszołek.



Już w 4. minucie padła pierwsza bramka dla Polski. Biało-Czerwoni wykorzystali błąd rywali w wyprowadzeniu piłki, tuż za linią pola karnego przejął ją Piotr Zieliński, zagrał do Sebastiana Szymańskiego, który pewnie posłał futbolówkę do siatki. Szybko zdobyty gol wpłynął na obraz gry, która przez kolejne minuty toczyła się głównie w środku pola. Gospodarze próbowali grać atakiem pozycyjnym, ale bardzo długo rozgrywali piłkę, nie zbliżając się wcale do bramki Wojciecha Szczęsnego. Na kolejny strzał musieliśmy czekać do 15. minuty, kiedy uderzał Przemysław Frankowski, ale został zablokowany. W 28. minucie mieliśmy dobrą sytuację dla Wysp Owczych, najpierw jednak piłkę z linii bramkowej wybił Patryk Peda, a dobitka głową Jóana Símun Edmundssona była niecelna. W 31. minucie piłka musnęła w polu karnym rękę René Joensena, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. W 40. minucie dośrodkował Slisz, Polacy trzykrotnie przymierzali się do pokonania bramkarza, ale zupełnie im to nie wyszło.



Już na początku drugiej połowy sędzia skorzystał z podpowiedzi VAR, długo oglądał sytuację i ostatecznie nie podyktował rzutu karnego, a jedynie rzut wolny, natomiast ukarał zawodnika gospodarzy bezpośrednią czerwoną kartką. W 59. minucie doszło do trzech zmian w składzie polskiego zespołu. Na boisku pojawił się m.in. Paweł Wszołek. W 65. minucie padła druga bramka dla Biało-Czerwonych. Świetnie dośrodkował Przemysław Frankowski, prosto na głowę Adama Buksy, któremu nie pozostało nic innego, jak tylko posłać piłkę do siatki.



Wyspy Owcze 0-2 (0-1) Polska

0-1 - 4' Sebastian Szymański

0-2 - 65' Adam Buksa



Wyspy Owcze: 1. Mattias Lamhauge - 20. René Joensen, 15. Odmar Færø, 13. Hørður Askham, 3. Viljormur Davidsen - 7. Jóannes Bjartalíð (75' 21. Andrass Johansen), 16. Gunnar Vatnhamar, 22. Jákup Andreasen (83' 2. Jóannes Danielsen), 8. Brandur Hendriksson (76' 19. Ári Jónsson), 10. Sølvi Vatnhamar (90' 18. Stefan Radosavljević) - 9. Jóan Símun Edmundsson (76' 4. Pætur Petersen)



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora, 5. Patryk Peda, 14. Jakub Kiwior - 2. Matty Cash (59' 21. Paweł Wszołek), 23. Bartosz Slisz, 18. Patryk Dziczek (82' 6. Jakub Piotrowski), 20. Sebastian Szymański (59' 9. Karol Świderski), 10. Piotr Zieliński (87' 8. Filip Marchwiński), 19. Przemysław Frankowski - 7. Arkadiusz Milik (59' 16. Adam Buksa)



żółte kartki: Jónsson, Færø - Cash, Milik, Piotrowski, Slisz

czerwona kartka: Askham