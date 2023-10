Polska 1-1 Mołdawia. Grali Wszołek i Slisz

Niedziela, 15 października 2023 r. 22:40 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski zremisowała domowe spotkanie z Mołdawią 1-1 i ma już tylko matematyczne szanse na bezpośredni awans do turnieju. Do przerwy "biało-czerwoni" przegrywali 0-1. W wyjściowym składzie, pierwszy raz od listopada 2016 roku (towarzyski mecz ze Słowenią), wystąpił Paweł Wszołek i zagrał przez 71. minut. Od początku drugiej połowy grał również Bartosz Slisz.



Selekcjoner Michał Probierz zdecydował się na dwie zmiany w wyjściowej „jedenastce” podług ostatniego meczu eliminacyjnego oraz zmianę formacji na ustawienie z dwoma napastnikami. Stracił na tym jeden z legionistów - Bartosz Slisz, którego miejsce zajął Karol Świderski. Zyskał natomiast drugi z „Wojskowych” - Paweł Wszołek, który zagrał na prawej stronie za Mattyego Casha.









Pierwsze minuty były dość chaotyczne w wykonaniu reprezentacji Polski, która starała się od początku dominować w posiadaniu piłki. Goście wyszli jednak odważnie, bez kompleksów, z dobrą agresywnością i nie pozwalali „biało-czerwonym” na zbyt wiele. Polacy próbowali grać długimi, prostopadłymi podaniami, często celnymi, ale brakowało ostatecznego dogrania. Mołdawianie czyhali na kontrataki, a szczególnie groźnie zrobiło się w 17. minucie. Wojciech Szczęsny próbował wypiąstkować wysokie dośrodkowanie, ale minął się z piłką, którą przejął Ion Nicolaescu, lecz jeden z defensorów zdołał zatrzymać napastnika. Chwilę później faulowany przy polu karnym gości był Wszołek, dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry Sebastiana Szymańskiego doszło na głowę jednego z naszych reprezentantów, ale ten minimalnie przestrzelił ponad poprzeczką. W 20. minucie wysokie podanie na pole karne dostał Świderski, zgrał do niepilnowanego Wszołka, który w dogodnej sytuacji fatalnie spudłował. Sześć minut później stało się coś, czego raczej nikt zgromadzony na Stadionie Narodowym nie spodziewał się przed rozpoczęciem meczu. Dośrodkowanie z rzutu rożnego w środkową część pola karnego trafiło wprost do Nicolaescu, którego krycie odpuścił Tomasz Kędziora, a napastnik pewnie wyprowadził Mołdawię na zasłużone prowadzenie. Mimo niekorzystnego wyniku, to Mołdawianie byli bardziej konkretni i utrzymywali się częściej przy piłce. W 31. minucie po dobrej akcji z pierwszej piłki na dośrodkowanie zdecydował się Przemysław Frankowski, na dalszym słupku dobrze ustawiony był Wszołek, ale wahadłowy Legii trafił pod piłkę i łatwo poradził sobie z nią golkiper. Trochę ponad dziesięć minut później legionista znalazł się w bardzo podobnej sytuacji, po centrze z głębi pola. Oddał zdecydowanie lepszy strzał, lecz również przestrzelił. W 45. minucie Polacy powinni wyrównać. Lewym skrzydłem pomknął Frankowski, dośrodkował idealnie na 5. metr do Arkadiusza Milika, który główkował prosto w golkipera, mimo jego niezbyt dobrego ustawienia. Napastnik złożył się jeszcze do dobitki, ale również uderzył wprost w bramkarza. W doliczonym czasie gry swoją sytuację miał jeszcze Świderski. Napastnik wykorzystał niezdecydowanie obrońców, zebrał futbolówkę, minął defensorów, ale oddając strzał górą ułatwił interwencję golkiperowi.



Na drugą część Polacy wyszli z jedną zmianą w składzie, a na boisku pojawił się Slisz. "Biało-Czerwoni" pokazali zdecydowanie zwiększoną intensywność i odwagę. Szukali szybkiego wyrównania, starali się zagrozić bramce rywala z dośrodkowań, ale te były często niedokładne. Jedno z nich znalazło jednak swojego adresata w 53. minucie. Dobra centra Piotra Zielińskiego, przepuszczona jeszcze przez Milika, dotarła do Świderskiego, napastnik obrócił się z piłką przekładając ją na lewą nogę i strzałem po ziemi na dalszy słupek pokonał Doriana Railena. Po zdobyciu wyrównującego gola Polacy wciąż naciskali na rywala, zdecydowanie go zdominowali i zepchnęli do głębokiej defensywy. W 59. minucie dobrze ze stałego fragmentu zagrał Zieliński, piłka dotarła na głowę dobrze ustawionego Patryka Pedy, lecz obrońca zdecydowanie przestrzelił. Trzy minuty później, w szybkiej akcji na prawej stronie uruchomiony został Wszołek, zagrał wysoką piłkę na dalszy słupek, Frankowski złożył się do strzału nożycami, ale trafił jedynie w plecy obrońcy. W późniejszej fazie gra reprezentacji Polski nie była już tak bardzo dynamiczna, znów wkradło się w nią wiele niedokładności i braku pomysłu. Mołdawianie dobrze czytali i przerywali naszą grę. Mimo braku sił, dalej próbowali zagrozić nam z kontrataków. Kolejna okazja pojawiła się dopiero w 86. minucie. Lewym skrzydłem z akcją poszedł Kamil Grosicki, zgrał płasko w pole karne na dalszy słupek, do piłki dopadł Jakub Kamiński, ale trafił jedynie w golkipera. Pięć minut później bardzo dobrą wysoką piłkę dostał Adam Buksa, uderzył głową, lecz minimalnie obok prawego słupka. Po chwili znów Buksa znalazł się w "szesnastce", ale tym razem jego strzał zblokowali defensorzy i trafił w ręce golkipera. Polakom mimo starań nie udało się zdobyć zwycięskiej bramki i praktycznie utracili szansę na bezpośredni awans do finałów przyszłorocznych Mistrzostw Europy.



Polska 1-1 (0-1) Mołdawia

0-1 26' Ion Nicolaescu

1-1 53' Karol Świderski



Polska: 1. Wojciech Szczęsny - 4. Tomasz Kędziora (84' 11. Kamil Grosicki), 5. Patryk Peda, 14. Jakub Kiwior - 21. Paweł Wszołek (71' 13. Jakub Kamiński), 15. Patryk Dziczek (46' 23. Bartosz Slisz), 10. Piotr Zieliński, 20. Sebastian Szymański (71' 8. Filip Marchwiński), 19. Przemysław Frankowski - 7. Arkadiusz Milik (71' 16. Adam Buksa), 9. Karol Świderski



Mołdawia: 23. Dorian Railen - 21. Ioan-Calin Revenco (70' 20. Sergiu Platica), 14. Artur Craicun, 4. Władysław Baboglo, 6. Denis Marandici, 2. Oleg Reabciuk - 17. Virgiliu Postolaczi, 8. Nikita Motpan (70' 7. Mihail Platica), 22. Wadim Rata (79' 18. Serafim Cojocari), 13. Maxim Cojocaru (60' 10. Vitalie Damascan) - 9. Ion Nicolaescu (79' 19. Victor Bogaciuc)



żółte kartki: Frankowski - Reabciuk, Cojocaru, Postolaczi, Marandici, Platica, Railen



Grupa E: (mecze, punkty, zwycięstwa, remisy, porażki, bilans bramkowy)

1. Albania 6, 13, 4-1-1, 11-3

2. Czechy 6, 11, 3-2-1, 8-5

3. Polska 7, 10, 3-1-3, 9-10

4. Mołdawia 6, 9, 2-3-1, 6-6

5. Wyspy Owcze 7, 1, 0-1-6, 2-13