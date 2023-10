U-21: Słowacja 2-2 Polska. Występ Tobiasza

Reprezentacja Polski U-21 zremisowała w Koszycach w meczu towarzyskim ze Słowacją 2-2. Do przerwy Polacy przegrywali 1-2. 45 minut rozegrał Kacper Tobiasz. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają 17 października w Stalowej Woli, a ich przeciwnikiem będzie Estonia. U-21: Słowacja - Polska 6' Timotej Jambor, 15' Nino Marcelli - 8' Aleksander Buksa, 60' Kajetan Szmyt Słowacja : 1. Ľubomír Belko - 13. Nicolas Šikula, 3. Patrik Leitner, 5. Dominik Javorček, 16. Alexander Selecký (59, 21. Martin Gomola) - 17. Adrián Kaprálik, 14. Mario Sauer (59, 10. Sebastián Nebyla), 22. Tomáš Rigo (69, 15. Máté Szolgai), 8. Artur Gajdoš (69, 20. Dominik Veselovský), 18. Nino Marcelli (88, 11. Adam Tučný) - 19. Timotej Jambor (69, 9. Roman Čerepkai) Polska: 1. Kacper Tobiasz (46, 12. Kacper Bieszczad) - 2. Ariel Mosór (60, 15. Jakub Szymański), 4. Łukasz Bejger (60, 13. Bartłomiej Smolarczyk), 5. Kasjan Lipkowski (60, 3. Maksymilian Pingot) - 18. Dominik Marczuk (46, 17. Arkadiusz Pyrka), 8. Mateusz Łęgowski (60, 14. Fryderyk Gerbowski), 16. Maximillian Oyedele (60, 6. Jan Biegański), 11. Michał Rakoczy (41, 7. Kajetan Szmyt), 10. Nicola Zalewski (46, 23. Kamil Lukoszek) - 21. Aleksander Buksa (46, 19. Tomasz Pieńko), 9. Filip Szymczak (46, 20. Szymon Włodarczyk) żółte kartki: Kaprálik, Marcelli - Szymański

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie chcę być złośliwy.....ale kolejny mecz ze stratą bramek...... odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Mecz jak co mecz.Co leci to w sieci. odpowiedz

