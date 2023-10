U-21: Polska 5-0 Estonia. Grał Tobiasz

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała z Estonią 5-0. Do przerwy Polacy wygrywali 3-0. Całe spotkanie rozegrał bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz. Rzutów karnych nie wykorzystali Kajetan Szmyt i Szymon Włodarczyk. U-21: Polska 5-0 (3-0) Estonia 1-0 - 8' Michał Rakoczy 2-0 - 22' Nicola Zalewski 3-0 - 44' Filip Szymczak 4-0 - 58' Filip Szymczak 5-0 - 72' Tomasz Pieńko Polska: 1. Kacper Tobiasz - 2. Ariel Mosór, 5. Kasjan Lipkowski, 4. Łukasz Bejger - 17. Arkadiusz Pyrka (46' 18. Dominik Marczuk), 11. Michał Rakoczy (71' 19. Tomasz Pieńko), 8. Mateusz Łęgowski, 10. Nicola Zalewski, 7. Kajetan Szmyt (61' 21. Aleksander Buksa) - 14. Filip Marchwiński (46' 6. Jan Biegański), 9. Filip Szymczak (61' 20. Szymon Włodarczyk) Estonia: 1. Kaur Kivila - 2. Kristo Hussar, 4. Sander Alex Liit (83' 15. Andreas Vaher), 18. Tanel Tammik, 5. Daniil Sõtšugov - 11. Nikita Mihhailov, 6. Kevor Palumets, 20. Daniel Luts (63' 10. Nikita Ivanov), 8. Nikita Vassiljev (63' 14. Tristan Teeväli), 7 Danil Kuraksin (63' 21. Patrick Veelma) - 9. Aleksandr Šapovalov (83' 23. Sten Jakob Viidas)

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

S3p - 39 minut temu, *.centertel.pl O Estonia bez strzału na bramkę ;P odpowiedz

R2D2 - 47 minut temu, *.orange.pl Włodarczyk do pierwszej reprezentacji razem z Milikiem zrobią kabaret odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.