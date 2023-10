U-20: Włochy 1-0 Polska

Prowadzona przez Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski U-20 przegrała na wyjeździe w meczu Elite League z Włochami 0-1 (0-1). Pełne spotkanie rozegrał wypożyczony z Legii Warszawa Maciej Kikolski, natomiast Jordan Majczak spędził na boisku 73 minuty. U-20: Włochy 1-0 (1-0) Polska Filippo Terracciano 41 Włochy: 1. Lorenzo Palmisani - 2. Filippo Missori, 4. Alessandro Dellavalle, 5. Alessandro Fontanarosa (90, 16. Giovanni Bonfanti), 3. Samuele Angori - 7. Luca D'Andrea (63, 18. Nicolò Turco), 8. Filippo Terracciano (79, 14. Iacopo Regonesi), 6. Lorenzo Amatucci (90, 17. Giacomo Faticanti), 10. Riccardo Pagano (63, 21. Lorenzo Ignacchiti), 11. Luis Hasa (90, 23. Federico Accornero) - 9. Daniele Montevago (79, 19. Niccolò Pisilli) Polska: 12. Maciej Kikolski - 4. Przemysław Misiak (87, 2. Kamil Sochań), 16. Wiktor Matyjewicz, 3. Cezary Polak - 18. Filip Borowski (46, 13. Tomasz Wójtowicz), 7. Kacper Duda (46, 21. Krzysztof Machowski), 6. Antoni Kozubal (87, 20. Bartosz Baranowicz), 8. Tomasz Neugebauer (73, 15. Krzysztof Koton), 11. Mariusz Fornalczyk (90, 14. Ricardo Gonçalves do Nascimento), 17. Marcel Błachewicz (46, 19. Bartosz Biedrzycki) - 10. Jordan Majchrzak (73, 9. Gabriel Kirejczyk) żółte kartki: Pagano, D'Andrea - Machowski, Neugebauer, Fornalczyk Tabela: 1. Włochy 3 7 3- 1 2. Rumunia 3 6 5- 2 3. Niemcy 3 5 4- 3 4. Polska 3 4 5- 2 5. Norwegia 1 3 2- 1 6. Portugalia 3 3 3- 7 7. Anglia 1 0 0- 2 8. Czechy 3 0 1- 5

