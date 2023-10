U-19: Macedonia Północna 2-0 Polska. Grał Ziółkowski

Środa, 11 października 2023 r. 17:58 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 19 przegrała z Macedonią Północną 0-2. Do przerwy Polacy przegrywali 0-1. W wyjściowym składzie znalazł się jeden legionista - Jan Ziółkowski, który rozegrał pełne spotkanie. Kolejny mecz Polacy zagrają 14 października, a ich przeciwnikiem w Inowrocławiu będzie Kazachstan.



U-19: Macedonia Północna 2-0 (1-0) Polska

1-0 - 12' Nikola Velichkovski

2-0 - 70' Muhamend Elmas



Polska: 1. Antoni Mikułko - 23. Tomasso Guercio, 5. Levis Pitan, 18. Jan Ziółkowski, 19. Filip Luberecki (62' 3. Jakub Lewicki) - 10. Dawid Drachal (78' 17. Kacper Terlecki), 6. Michał Rosiak, 8. Dariusz Stalmach (78' 20. Szymon Bartlewicz) - 9. Mateusz Kowalski (62' 21. Kacper Śmiglewski), 16. Junior Nsangou, 11. Dawid Tkacz (46' 15. Maksymilian Dziuba)



Macedonia Północna: 1. Djekov Ljupche - 5. Marko Stojilevski, 6. Daniel Markovski, 3. Gjorge Djekov, 4. Bamijoko Abiola (90' 15. Anes Meljichi) - 7. Muhamend Elmas (78' 11. Dimitar Danev), 8. Adrian Zendelovski (90' 20. Amir Nuhija), 10. Martin Gjorgievski, 18. Feta Fetai (61' 16. Teodor Nikolovski) - 19. Nikola Velichkovski (78' 14. Andrej Arizankoski), 9. Zani Nazifi



żółte kartki: Abiola, Velichkovski - Tkacz