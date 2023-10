U-19: Polska 3-0 Kazachstan

Sobota, 14 października 2023 r. 15:15 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 19 pokonała Kazachstan 3-0. Do przerwy Polacy prowadzili dwiema bramkami. Jedyny powołany legionista - Jan Ziółkowski - przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych. Kolejny mecz Polacy zagrają 17 października, a ich przeciwnikiem będzie reprezentacja Niemiec.



U-19: Polska 3-0 (2-0) Kazachstan

1-0 24' Maksymilian Dziuba

2-0 45+1' Kacper Śmiglewski

3-0 59' Kacper Śmiglewski



Polska: 12. Marcel Mendes-Dudziński - 2. Norbert Barczak, 5. Levis Pitan, 4. Bartosz Tomaszewski, 3. Jakub Lewicki - 7. Marcel Kalemba (60' 6. Michał Rosiak) - 10. Dawid Drachal (60' 20. Szymon Bartlewicz), 16. Junior Nsangou (67' 9. Mateusz Kowalski), 8. Dariusz Stalmach, 15. Maksymilian Dziuba (60' 17. Kacper Terlecki) - 21. Kacper Śmiglewski (78' 11. Dawid Tkacz)



Kazachstan: 12. Miras Richard - 2. Bogdan Zacharczenko, 6. Askar Biżan, 13. Doschan Dujsienbiek, 3. Timur Kurbanow - 15. Abinur Nurymbiet, 23. Zhansultan Muchametchanow (73' 18. Aslan Gabiden), 20. Mochammed Ensebajew (46' 22. Ilyas Abil) - 21. Gleb Walgusjew (67' 10. Dias Umirzak), 9. Artem Litosz (46' 17. Bachtisczat Abdułłajew), 7. Tamerlan Agimanow (78' 19. Dinmuchamed Serikuły)



żółte kartki: Kalemba, Dziuba - Litosz, Biżan



czerwona kartka: Abdullayev