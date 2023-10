U-19: Polska 3-3 Niemcy

Wtorek, 17 października 2023 r. 17:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski do lat 19 zremisowała z Niemcami 3-3. Do przerwy Polacy prowadzili 2-1. W spotkaniu nie wystąpił zawodnik Legii Warszawa, Jan Ziółkowski.



U-19: Polska 3-3 (2-1) Niemcy

1-0 - 14' Junior Nsangou (k)

1-1 - 22' Maurice Krattenmacher

2-1 - 24' Dawid Drachal

2-2 - 59' Dzenan Pejcinovic

3-2 - 78' Dawid Drachal

3-3 - 83' Dzenan Pejcinovic



Polska: 12. Marcel Mendes-Dudziński - 2. Norbert Barczak (89' 20. Szymon Bartlewicz), 5. Levis Pitan, 4. Bartosz Tomaszewski, 3. Jakub Lewicki - 10. Dawid Drachal, 15. Maksymilian Dziuba (62' 17. Kacper Terlecki), 6. Michał Rosiak (62' 8. Dariusz Stalmach), 7. Marcel Kalemba, 21. Kacper Śmiglewski (71' 9. Mateusz Kowalski) - 16. Junior Nsangou (89' 23. Tomasso Guercio)



Niemcy: 1. Tim Goller - 2. Elias Baum, 4. Lukas Bornschein, 14. Niklas Barthel, 15. Pascal Klemens - 20. Rafael Lubach, 9. Maurice Krattenmacher (79' 8. Mert Kömür), 17. Simon Walde - 10. Tom Bischof, 19. Luca Marino (85' 13. Klaus Suso), 18. Dzenan Pejcinovic



żółte kartki: Barczak, Drachal, Bartlewicz - Suso