Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 14 października 2023 r. 21:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 wygrała 7-2 z Cracovią. Mecz z Wisłą w CLJ U17 został przełożony z uwagi na powołania do reprezentacji narodowej. Legia U16 wygrała 5-0 z Wisłą w Płocku i utrzymała prowadzenie w Ekstralidze. Gracze o rok młodsi wygrali z Wisłą 2-0 i również są liderami (w grupie I CLJ U15). Drużyna LSS U16 zremisowała 4-4 ze Świtem Nowy Dwór, grając od 52. minuty w 10. Piłkarze LSS U13 zagrali z kolei z Okęciem i Olimpią Warszawa.



Zespół U12 rozegrał mecz ligowy z Ząbkovią, a w meczu z AP Wilki U12 godnie zastąpili legionistów z rocznika 2012 o rok młodsi koledzy. Legia U10 zagrała z Młodym Talentem Pruszków. Zespół U9 wziął udział w turnieju "4F Fuel Varsovia Cup" prezentując się z niezłej strony, a królem strzelców turnieju został z 32 golmi legionista Antoni Kret. Więcej szczegółów wkrótce.



CLJ U19: Legia 06/7 7-2 (4-1) KS Cracovia U19

Gole:

1-0 12 min. Jakub Żewłakow (as. Wojciech Banasik)

2-0 20 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Melich)

3-0 24 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Żewłakow)

3-1 27 min. Fabian Bzdyl

4-1 31 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Zbróg)

5-1 47 min. Jakub Zbróg (głową, as. Jakub Żewłakow z rzuut rożnego)

6-1 48 min. Jakub Zbróg (as. Jakub Kowalski)

6-2 77 min. Mikołaj Wrona (as. Adam Wierzbicki)

7-2 78 min. Jakub Grzejszczak (as. Jan Leszczyński, po solowym rajdzie)



Strzały (celne): Legia 18 (15) - Cracovia 15 (8)



Ekstraliga U16: Wisła Płock '08 0-5 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 3 min. Juliusz Rafalski

0-2 13 min. Kacper Borowiec

0-3 58 min. Mateusz Lauryn

0-4 62 min. Maksymilian Dołowy

0-5 83 min. Ksawery Jeżewski



1 liga maz. U16: Legia LSS 08 4-4 (2-2) Świt Nowy Dwór Mazowiecki '08

Gole:

0-1 11 min. Aleksander Omiotek

0-2 18 min. Jan Mierzejewski (głową)

1-2 31 min. Adam Tołwiński

2-2 40 min. Jakub Drzazga (głową, as. Adam Kulicki)

3-2 47 min. Adam Tołwiński (dobitka strzału Dmytra Lytoweczenki)

4-2 48 min. Adam Tołwiński (as. Dmytro Lytowczenko)

4-3 61 min. Aleksander Omiotek

4-4 84 min. Paweł Jarzębski b.a.



Strzały (celne): LSS 11 (7) - Świt NDM 23 (9)



CLJ U15 (2009 i mł.): Wisła Płock 0-2 (0-2) Legia Warszawa 09

Gole:

0-1 17 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

0-2 38 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Oskar Maj)



Legia LSS U13A - Okęcie Warszawa 11



Legia LSS U13B - Olimpia Warszawa 11



Legia U12 - Ząbkovia Ząbki



AP Wilki 12 - Legia U11



Udane spotkanie legionistów z rocznika 2013, którzy dobrze spisali się w zastępstwie swoich starszych kolegów.



Turniej "4F Fuel Varsovia Cup (rocznik 2015 i mł.):