Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Sobota, 14 października 2023 r. 21:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U19 wygrała 7-2 z Cracovią. Mecz z Wisłą w CLJ U17 został przełożony z uwagi na powołania do reprezentacji narodowej. Legia U16 wygrała 5-0 z Wisłą w Płocku i utrzymała prowadzenie w Ekstralidze. Gracze o rok młodsi wygrali z Wisłą 2-0 i również są liderami (w grupie I CLJ U15). Drużyna LSS U16 zremisowała 4-4 ze Świtem Nowy Dwór, grając od 52. minuty w 10. Piłkarze LSS U13 zagrali z kolei z Okęciem i Olimpią Warszawa.



Zespół U12 rozegrał mecz ligowy z Ząbkovią, a w meczu z AP Wilki U12 godnie zastąpili legionistów z rocznika 2012 o rok młodsi koledzy. Legia U10 zagrała z Młodym Talentem Pruszków. Zespół U9 wziął udział w turnieju "4F Fuel Varsovia Cup" prezentując się z niezłej strony, a królem strzelców turnieju został legionista Antoni Kret.



CLJ U19: Legia 06/7 7-2 (4-1) KS Cracovia U19

Gole:

1-0 12 min. Jakub Żewłakow (as. Wojciech Banasik)

2-0 20 min. Tomasz Rojkowski (as. Oskar Melich)

3-0 24 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Żewłakow)

3-1 27 min. Fabian Bzdyl

4-1 31 min. Tomasz Rojkowski (as. Jakub Zbróg)

5-1 47 min. Jakub Zbróg (głową, as. Jakub Żewłakow z rzuut rożnego)

6-1 48 min. Jakub Zbróg (as. Jakub Kowalski)

6-2 77 min. Mikołaj Wrona (as. Adam Wierzbicki)

7-2 78 min. Jakub Grzejszczak (as. Jan Leszczyński, po solowym rajdzie)



Strzały (celne): Legia 18 (15) - Cracovia 15 (8)



Legia: Wojciech Banasik (76' Hubert Nowak) – Franciszek Saganowski (59' Jakub Jendryka Ż), Bartosz Dembek (61' Jan Leszczyński [07]), Rafał Boczoń (Kpt), Viktor Karolak – Maciej Saletra (57' Fryderyk Misztal Ż), Oskar Melich (46' Kacper Bogusiewicz), Jakub Żewłakow – Jakub Zbróg [07], Tomasz Rojkowski, Jakub Kowalski (71' Jakub Grzejszczak)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



Ekstraliga U16: Wisła Płock '08 0-5 (0-2) Legia U16

Gole:

0-1 3 min. Juliusz Rafalski (as. Jan Gawarecki)

0-2 13 min. Kacper Borowiec (as. Jan Gawarecki)

0-3 58 min. Mateusz Lauryn (as. Jan Gawarecki)

0-4 62 min. Maksymilian Dołowy (as. Jan Gawarecki)

0-5 83 min. Ksawery Jeżewski (as. Juliusz Rafalski)



Legia: Antoni Błocki - Piotr Bartnicki [09], MaksDołowy (70' Bartosz Korżyński [09]), Mateusz Lauryn, Jan Musiałek (46' Antoni Sobolewski) - Marcel Kiełbasiński, Jakub Sito, Kacper Borowiec (46' Bartosz Czarkowski) - Juliusz Rafalski, Kaswery Jeżewski, Jan Gawarecki (70' Jakub Oremczuk).

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



1 liga maz. U16: Legia LSS 08 4-4 (2-2) Świt Nowy Dwór Mazowiecki '08

Gole:

0-1 11 min. Aleksander Omiotek

0-2 18 min. Jan Mierzejewski (głową)

1-2 31 min. Adam Tołwiński

2-2 40 min. Jakub Drzazga (głową, as. Adam Kulicki)

3-2 47 min. Adam Tołwiński (dobitka strzału Dmytra Lytoweczenki)

4-2 48 min. Adam Tołwiński (as. Dmytro Lytowczenko)

4-3 61 min. Aleksander Omiotek

4-4 84 min. Paweł Jarzębski b.a.



Strzały (celne): LSS 11 (7) - Świt NDM 23 (9)



Legia Soccer Schools: Hubert Lomankiewicz [09] - Oskar Kurc (CZ 52'), Aleksander Dworski [09], Kacper Jasiński (38' Fabian Radziński, 70' Jakub Rzępołuch, 87' Aleksy Skonecki) - Franciszek Żak (33' Kamil Więch), Patryk Ciborowski (26' Lucjan Napieralski), Norbert Augustyniak, Adam Tołwiński, Adam Kulicki, Jakub Drzazga Ż (67' Konstanty Brzozowski), Dmytro Lytowczenko. Rezerwa: Dominik Sawczuk (br)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



CLJ U15 (2009 i mł.): Wisła Płock 0-2 (0-2) Legia Warszawa 09

Gole:

0-1 17 min. Fabian Mazur (as. Szymon Piasta)

0-2 38 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Oskar Maj)



Legia: Denys Stoliarenko (41' Jan Pietrzak) - Igor Owczarczyk (72' Jan Rodak), Kazimierz Szydło (72' Jakub Juszczak), Oskar Krakowiak, Aleksander Wyganowski - Szymon Piasta, Vu Hoang Nguyen, Wiktor Zugaj (64' Bartosz Jukowski), Fabian Mazur, Oskar Maj (60' Dawid Mastalski), Edo von Brandt-Etchemendigaray (68' Aleks Żyła)

Trener: Jakub Renosik, II trener: Damian Serwuszok i Maciej Kokosza



Legia LSS U13A - Okęcie Warszawa 11



Strzały (celne): LSS 41 (25) - Okęcie 2 (1)



Legia LSS: Jerzy Wernicki - Eryk Urbanowski, Kacper Zaród, Wojciech Zawiska, Bartosz Ilków, Julian Kazubski, Jonatan Pol, Kacper Materski, Marcel Konieczny, Alex Paćko, Franciszek Nwolisa, Gustaw Zbrzeżny, Alexander Wodzicki, Szymon Kozioł

Trener: Łukasz Jóźwicki



IV liga U13: Legia LSS U13B - Olimpia Warszawa 11



W rewanżowym spotkaniu z Olimpią Warszawa legionisci pokazali, że zrobili niemałe postępy w swojej grze. Mimo wszystko, lider grupy pokazał, że nieprzypadkowo zdobył do tej pory komplet punktów.



Legia U12 - Ząbkovia Ząbki



Legia: Stanisław Składnik, Oskar Marzec, Ignacy Silski, Igor Arkuszewski, Antonio Gralewicz-Mendez, Michał Har, Dawid Ruciński, Aleksander Kurowski, Jan Włodarski, Oskar Matusiewicz, Krzysztof Opanowski, Natan Turniak

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Cezary Żarczyński



AP Wilki Warszawa 2012 - Legia U11 (2013)



Legia: Jakub Tkaczyk, Konstantin Yushkavets [14], Maksymilian Pająk, Ignacy Wojciechowski, Leon Kowalczyk, Konstanty Leonkiewicz, Adam Rymszo, Oliwier Siuda, Piotr Nowotka, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Jan Golański [14]

Trener: Łukasz Listwan



Udane spotkanie legionistów z rocznika 2013, którzy dobrze spisali się w zastępstwie swoich starszych kolegów. Praktycznie tylko kilkakrotnie gospodarze zbliżyli się do bramki Tkaczyka, a legijny blok obronny najczęściej działał bez zarzutu, a gra ofensywna drużyny z Łazienkowskiej była jeszcze bardziej efektowna, czemu nie przeszkadzała różnica wieku.



Escola Varsovia 12 - Legia LSS U12A (2012)



Strzały (celne)[20-80']: Escola 32(21) - LSS 6 (2)



Legia LSS: Michał Wojcianiec, Paweł Pacuła, Jakub Opieczyński, Artem Lavrentiev, Mikołaj Dmitrowicz, Nikodem Strzałkowski, Hugo Tatarnikov, Albert Karbowski, Marcel Stępniak, Maciej Dziankowski, Antoni Sałamacha, Andrej Mikheikin, Karol Frelikowski, Filip Bryja, Alexander Anglik

Trener: Jakub Drzewiecki, II trener: Kacper Gołębiowski



Legioniści tylko w pierwszych 20 minutach byli w stanie przenieść grę na połowę grającej w mocnym składzie Escoli i tworzyć niezłe okazje bramkowe. Poźniej do głosu zaczęli dochodzić gospodarze - najpierw za sprawą skutecznie wykańczanych kontr, później - opanowując środek pola i tworząc sobie, zwłaszcza po przerwie, liczne okazje bramkowe. Mecz będący bez wątpienia ciekawą nauką.



Liga U10: Młody Talent Pruszków 14 - Legia U10



Legia: Karol Myszkowski, Ali Seitibrahimow, Franek Niezgoda, Jakub Wielocha, Kacper Rainka, Kacper Saczewski, Jakub Sałamacha, Charyton Sokal, Maciej Wierzbicki

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Bartłomiej Frączek



Turniej "4F Fuel Varsovia Cup (rocznik 2015 i mł.):



W sobotę i niedzielę legionisci z rocznika 2015 uczestniczyli w 2-dniowym turneju U9 "4F Fuel Varsovia Cup" na obiektach Varsovii, prezentując się z całkiem dobrej strony. Dobrą grę zaprezentowało zresztą wiele drużyn, na czele z gospodarzami - Varsovią (I miejsce), Śląsk Wrocław, ŁKS Łódź, Lechia Gdąńsk, Radomiak czy Stal Rzeszów.

Królem strzelców turnieju został legionista Antoni Kret (32 gole).



Grano systemem każdy z każdym (20 minut), a przeciwnikami Legii były: Radomiak Radom, Śląsk Wrocław, Wigry Suwałki, Wisła Płock, Varsovia, Żalgiris Wilno, GKS Bełchatów, FF Zakopane, Jagiellonia Białystok, Warta Poznań, Lechia Gdańsk, ŁKS Łódź, Zagłębie Sosnowiec, Stal Rzeszów i Górnik Łęczna.



Skład Legii U9 na turnieju: Olivier Kawczyński, Karol Giera, Stanisław Bratos, Eryk Cybulski, Maksymilian Długopolski, Bruno Królik, Oskar Sarna, Antoni Kret.

Trener: Daniel Modzelewski, II trener: Sebastian Kowalski