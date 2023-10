Mecz z Rakowem Częstochowa będzie jubileuszowym dla Kacpra Tobiasza. Będzie to 50. występ bramkarza w barwach Legii Warszawa. Do tej pory Tobiasz rozegrał 49 meczów, z czego 39 w Ekstraklasie.

Robin(L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Niestety o 49 za, dużo. Promowany na siłę do ewentualnej sprzedaży ale kojeki po niego nie widać i chyba szybko nie ustawi się.

Chłopak może i ma Legie w sercu jak mówi ale na bramkę z nr 1 w Legii się napewno nie nadaje. Brutalne ale prawdziwe. Dawno nie było tak słabego bramkarza w Legii odpowiedz

CWKSiak - 2 godziny temu, *.orange.pl Broni jak go ustrzelą, na przedpolu i wznowienie gry…dramat, od wielu lat nie mieliśmy tak słabych bramkarzy jak Tobiasz i Miszta.

Becks - 2 godziny temu, *.autocom.pl @CWKSiak: Pełna zgoda. Jedzie na alibi że wygranie nam rzutów karnych. Ale co mecz strasznie elektryczny... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Zero gry na przedpolu. Co leci to w sieci. Sprzedać bez żalu. odpowiedz

Stary wojak - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl I już pora na ławkę. Dać czas Hładunowi odpowiedz

Legia Fan - 3 godziny temu, *.centertel.pl I oby ostatni. Promują małolata na sile żeby go sprzedać a on jest poprostu cienki. Hladun nakrywa go czapka. odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.autocom.pl Tobiasz nie potrafi grać na przedpolu! Ogromny facet, a piłki mu latają po polu bramkowym jak muchy. Na linii, to bronią bramkarze niewysocy, ale ze sprężynami w nogach, kocim refleksie i umiejący się ustawiać. Tobiasz tych zalet nie ma. Do tego, słabo gra nogami. To jeden z najsłabszych bramkarzy w historii Legii. odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Najgorszy bramkarz w historii Legii odpowiedz

Model Mondeo MK3 GTI VR6 - 2 godziny temu, *.plus.pl @Bemowo :



Marijan Antolović lubi to odpowiedz

S3p - 3 godziny temu, *.chello.pl Co nie leci w bramkę to praktycznie puszcza, chyba ze akurta leci w niego to jeszcze odbije. Gorszy był od niego chyba tylko Malarz sprzed czerwonej kartki w Poznaniu no i Antolovic. Zupełnie bez formy. odpowiedz

