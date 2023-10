Reprezentacja Polski do lat 15 wygrała 2-1 z rówieśnikami z Walii. Zwycięstwo biało-czerwonym zapewnił Bartosz Szywała dwukrotnie pokonując Oscara Abbotson. W spotkaniu wystąpił jeden z trzech powołanych legionistów. Piotr Bartnicki wszedł na boisko w 46. minucie meczu. Kolejnym rywalem Polaków w turnieju UEFA Development będzie Islandia (4 października). U-15: Polska 2-1 Walia 0-1 23' Leo Papirnyk 1-1 49' Bartosz Szywała (k) 2-1 55' Bartosz Szywała Polska: 12. Jakub Bochniarz - 4. Patryk Szuba (59' 5. Igor Dola), 2. Kacper Cecuła, 19. Aleksander Klimkiewicz (75' 3. Mateusz Moskaluk) - 11. Kacper Boratyński (46' 14. Piotr Bartnicki), 6. Aleksander Wyganowski, 8. Patryk Prajsnar (75' 18. Wojciech Smuda), 16. Marcel Płocica (46' 17. Adam Hańcko), 20. Kacper Berkowski (46' 13. Bartosz Bondziul), 10. Bartosz Szywała - 9. Maciej Kucharski (59' 7. Kajetan Feliks)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.