U-16: Powołania dla trzech legionistów

Pascal Mozie, Filip Przybyłko oraz Jakub Zieliński otrzymali powołanie do reprezentacji Polski do lat 16. Podopieczni Dariusza Gęsiora zmierzą się towarzysko z Niemcami. Spotkania odbędą się 13 października o godz. 11:00 w Krotoszynie oraz trzy dni później o godz. 11:00 w Jarocinie. Lista powołanych zawodników Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław), Gracjan Czapniewski (Resovia), Sammy Dudek, Jakub Falkiewicz (obaj Lech Poznań), Jędrzej Hanuszczak (Warta Poznań), Maksymilian Jóźwiak (Pogoń Szczecin), Jakub Kaszub (Śląsk Wrocław), Hubert Kędziora (Lech Poznań), Stanisław Kubiak (Escola Varsovia Warszawa), Wojciech Machura (Górnik Zabrze), Pascal Mozie (Legia Warszawa), Michał Osowski (Pogoń Szczecin), Jakub Pawlak (ŁKS Łódź), Jakub Peret (Escola Varsovia Warszawa), Bartosz Pieczka (Lechia Gdańsk), Filip Przybyłko (Legia Warszawa), Maciej Ruszkiewicz (Raków Częstochowa), Olivier Siniawski (Pogoń Szczecin), Antoni Uchroński (Raków Częstochowa), Jakub Zieliński (Legia Warszawa).

