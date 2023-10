Analiza

Punkty po meczu z Jagiellonią Białystok

Poniedziałek, 2 października 2023 r. 21:33 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Zasłużona porażka; ustawienie przy bramkach; w ofensywie zero pomysłu; tradycja; przemotywowany Hiszpan; młodzież - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu, w którym Legia Warszawa uległa 0-2 Jagiellonii Białystok.



1. Zasłużona porażka

W kilku poprzednich meczach, w których legioniści byli zmuszeni gonić wynik, najczęściej walczyli jak lwy, by odwrócić losy na swoją korzyść. Nawet jeżeli któryś z nich by przegrali, to można byłoby mówić, że na porażkę nie zasłużyli. W niedzielę w Białymstoku było inaczej. Podopieczni trenera Kosty Runjaicia nie mieli praktycznie żadnych argumentów na to, by doprowadzić chociaż do wyrównania, więc w pełni zasłużyli na przegraną. Pierwsza połowa meczu przywołała w głowie stare demony, kiedy to Legia myślała, że mecz się sam wygra na stojąco, a po pierwszym straconym golu mentalność w zespole siadła. Legioniści przegrywali wiele pojedynków z rywalami, a już niesamowicie przerażało to, jak drugie piłki padały łupem graczy z Białegostoku. Nie ma co zrzucać winy na to, że zagraliśmy bez trzech podstawowych graczy. Rezerwowym powinno zależeć na tym, by spisać się jak najlepiej i pokazać swoją wartość na boisku. Jagiellonia w pierwszej połowie świetnie wyłączyła wszelkie atuty „Wojskowych”, którzy w drugiej części niby próbowali zmienić wynik meczu, ale zabrakło konkretów.