Kibice Legii w 79. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego

W 79. rocznicę upadku Powstania Warszawskiego kibice warszawskiej Legii oddali hołd bohaterskim Powstańcom, którzy przez 63 dni heroicznie walczyli w obronie miasta i kraju z niemieckim najeźdźcą. Fani zebrali się wieczorem przy pomniku Kazimierza Deyny, skąd uroczyście przemaszerowali z legijnym wieńcem na zrewitalizowany i ponownie oddany do użytku przed dwoma miesiącami Kopiec Czerniakowski.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Hubi43 - 4 godziny temu, *.com.pl No i super odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.