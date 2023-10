Kadra Legii na mecz z AZ

O godz. 18:30 odbędzie się konferencja prasowa trenera Wojskowych, a godzinę później zawodnicy przeprowadzą przedmeczowy trening na stadionie. Mecz AZ - Legia rozpocznie się w czwartek o godz. 21:00. Zapraszamy do śledzenia naszych materiałów z Holandii! Bramkarze 30. Dominik Hładun, 23. Gabriel Kobylak*, 1. Kacper Tobiasz* Obrońcy 8. Rafał Augustyniak, 4. Marco Burch, 55. Artur Jędrzejczyk, 3. Steve Kapuadi, 12. Radovan Pankov, 5. Yuri Ribeiro Pomocnicy 32. Makana Baku, 21. Jurgen Celhaka, 17. Gil Dias, 22. Juergen Elitim, 27. Josue, 33. Patryk Kun, 99. Bartosz Slisz, 18. Patryk Sokołowski, 13. Paweł Wszołek Napastnicy 28. Marc Gual, 9. Blaz Kramer, 20. Ernest Muci, 7. Tomas Pekhart, 39. Maciej Rosołek * - z zawodnicy zgłoszeni z listy B (młodzieżowcy/wychowankowie) Jakim składem Legia wybiegnie na mecz? Skorzystajcie z aplikacji 11.legionisci.com , która pozwala w prosty sposób na poustawianie składu zgodnie z Waszymi preferencjami, a następnie dzielenie się nią ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz w komentarzach pod artykułami. Wystarczy wkleić wygenerowany nad przyciskiem "zapisz" link z zielonej ramki. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

W kadrze na mecz z AZ Alkmaar znalazło się 23 zawodników. Trener Kosta Runjaić nie zabrał na pokład samolotu Bartosza Kapustki , Filipa Rejczyka , Cezarego Miszty , Ihora Charatina , Jakuba Jędrasika i Igora Strzałka . Do Ligi Konferencji Europy nie został zgłoszony Lindsay Rose . Legioniści rozpoczęli podróż do Holandii samolotem czarterowym. O godz. 12:30 wylądują w Amsterdamie, a następnie udadzą się do oddalonego o 30 km Alkmaar. Na problemy zdrowotne po meczu w Białymstoku narzeka Tomas Pekhart . Jego występ w czwartek stoi pod znakiem zapytania. Decyzja zostanie podjęta po treningu.

Komentarze (11)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kiwi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję,że nie wpuści tego drewniaka Baku odpowiedz

MdeM - 2 godziny temu, *.autocom.pl Coś wiadomo jak wygląda aktualna sytuacja zdrowotna u Kapustki? odpowiedz

... - 4 godziny temu, *.wtnet.de Szkoda chłopaka, oby Igor miał dużą cierpliwość. Taki Rosołek ma już ponad setkę a mógłby uczyć się techniki od Igora. No ale za to dobrze biega i jest fizyczny jak to ujął Runjanic. odpowiedz

Mati - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Strzałka nie długo stracimy przez takie decyzje kosztem Sokołowskiego lub Rosołka powinien pojechać i częściej grać, chłopak ma talent i powinien grać więcej to jest drugi Szymański tylko nie dostaję szans odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Przypomina mi to sytuacje Berga z Orlando Są.

Nawet gdyby Strzałek nie zagrał to sama otoczka wyjazdu jest ważna. Zdobywa jakieś doświadczenie. Przecież to on jest przyszłością klubu a nie baku czy Celhaka. Tobiasza ciągną za uszy ile się da a na Strzałka mają wywalone. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Trener przegina z tym Strzałkiem.Bierze jakieś odpady a młodego co robi różnice odstawia na bok. Nie pierwszy już raz.

Ma do niego jakiś uraz? Zrobił mu coś w życiu prywatnym, że go tak dyskryminuje? odpowiedz

Legionista - 5 godzin temu, *.net.pl brak Strzałka , strzałem w kolano . Będę zdziwiony jak zostanie w LEGII . odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.play-internet.pl odpowiedz

Felek - 5 godzin temu, *.netfala.pl Coś czuje, że wygramy. odpowiedz

Luk - 6 godzin temu, *.centertel.pl Sokołowski nic nie gra a pojechał. Strzałek coś pograł,strzelił gola a nie leci odpowiedz

Wycior - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Lubię Kostę, doceniam to jak ogarnął Legię, ale na młodych to on niestety nie stawia… Strzałek, Rejczyk, Jędrasik śmiało mogliby grać końcówki i łapać doświadczenie, ale w składzie jest miejsce dla Baku czy Sokolowskiego… No cóż młodzi zaczną grać jak tylko już od nas odejdą… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.