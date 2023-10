10-11.10: Rozkład jazdy

Zespół Legia Ladies rozegra we wtorek o 19:00 na stadionie Hutnika finałowe spotkanie Pucharu Polski na szczeblu mazowieckim. Wstęp wolny. Nasi koszykarze o 20:00 zagrają w hali na Bemowie mecz ligowy z Dzikami. Bilety do kupienia na ebilet.pl . Transmisja w Polsacie Sport Extra. Rozkład jazdy: 10.10 g. 19:00 Diamenty Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, ul. Marymoncka 42] 11.10 g. 20:00 Legia Warszawa - Dziki Warszawa [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 11.10 g. 14:00 Raków Częstochowa 05/6 - Legia U19 [CLJ U19][Częstochowa] 11.10 g. 19:00 Legia U15 - MKS Polonia Warszawa 09[CLJ U15][LTC 7]

