16. Warszawski Festiwal Piwa + KONKURS

Poniedziałek, 16 października 2023 r. 22:15 Fumen, źródło: Legionisci.com

To już blisko dekada, odkąd na stadionie Legii rozgościł się jeden z najbardziej cenionych festiwali w branży piwowarskiej w Europie. Czy po takim czasie i 15. edycjach może czymś jeszcze zaskoczyć? Jego organizatorzy wciąż udowadniają, że tak. 65 browarów, ponad 1200 wyjątkowych piw, w tym 300 festiwalowych premier. I – oczywiście – wyselekcjonowane foodtrucki.



Mniej więcej takim zdaniem, nieco tylko aktualizując liczby, można by zaczynać wzmianki o kolejnych edycjach Warszawskiego Festiwalu Piwa. To dobrze wszystkim znane składniki idealnie uwarzonego wydarzenia. Smak, który zna i ceni cała społeczność WFP. Ale ta społeczność przez 15 edycji wyrobiła sobie odważny gust. Nie wystarczy jej to, co sprawdzone. Chce nowości i tego, czego dotąd jeszcze nie próbowała. I to, co chce – dostaje.



Twórcy WFP lubią robić niespodzianki i lubią rzemiosło. Wielokrotnie podkreślali, jak bardzo cenią rzemieślników. Zarówno tych, którzy wciąż pielęgnują wielopokoleniowe tradycje i tradycyjne metody, jak i tych, którzy nadają im zupełnie nowe, nowoczesne i często nowatorskie oblicza. Spotkacie tu zarówno duże, rozpoznawalne marki, jak KABAK i HAYB, jak i mniejszych, nierzadko debiutujących na targach twórców.



Na sportowo

16. edycja festiwalu da również możliwość wyciszenia po intensywnych dniach spędzonych na degustacjach. W sobotę o godz. 13:00 odbędą się... darmowe zajęcia jogi na murawie stadionu. Oczywiście należy pamiętać o zabraniu własnej maty. Jednak to nie wszystko. Organizatorzy kontynuują rozpoczętą na poprzedniej edycji akcję "Pod prąd", zachęcającą do ćwiczeń na ergometrach wioślarskich. Motywacja jest tym większa, że każdy przepłynięty kilometr to wsparcie na cele charytatywne. To dla indywidualistów. Miłośnicy aktywności grupowych w sobotę 21 października, punktualnie o 11.00, będą mogli wystartować w biegu wolontaryjnym pod patronatem Biegnij Warszawo. Wystarczy, że zapiszą się na bieg przy stoisku festiwalowym (zapisy są bezpłatne).



Spotkania, degustacje...

Choć Warszawski Festiwal Piwa obfituje w dodatkowe atrakcje, to nie można zapomnieć o tym, co najważniejsze. Trzy dni będą zarówno świetną okazją do licznych degustacji, jak i wzięcia udziału w warsztatach, szkoleń. Organizatorzy przygotowali wachlarz spotkań dla tych, którzy dopiero wchodzą w świat rzemieślniczego piwa oraz dla osób, które mają doświadczenie w branży piwowarskiej.



Informacje o festiwalu

16. Warszawski Festiwal Piwa odbędzie się w dniach 19-21 września (czwartek od 16:00 do 24:00 oraz piątek - sobota 12:00-24:00).

Organizatorzy przygotowali zarówno wejściówki jednorazowe, jak i karnety 3-dniowe. Informacje nt. biletów znajdziesz tutaj.





