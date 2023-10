U-15: Polska 2-4 Islandia. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Marcina Włodarskiego przegrała 2-4 (1-1) w drugim meczu rozgrywanego w Polsce turnieju UEFA Development z Islandią. Na boisku pojawiło się trzech piłkarzy Legii Warszawa, Aleksander Wyganowski, Bartosz Korżyński i Piotr Bartnicki. W kolejnym spotkaniu, które odbędzie się 7 października o godzinie 10:00, "biało-czerwoni" podejmą Hiszpanię. U-15: Polska 2-4 (1-1) Islandia Bartosz Bondziul 44, Bartosz Szywała 84 (k) - Matthías Kjeld 30, Daníel Michal Grzegorzsson 65, Alexander Máni Guðjónsson 74, Rúnar Logi Ragnarsson 90 Polska: 1. Karol Góralczyk - 15. Bartosz Korżyński (69, 4. Patryk Szuba), 5. Igor Dola (69, 2. Kacper Cecuła), 3. Mateusz Moskaluk - 14. Piotr Bartnicki (59, 19. Aleksander Klimkiewicz), 8. Patryk Prajsnar (46, 6. Aleksander Wyganowski), 18. Wojciech Smuda (46, 11. Kacper Boratyński), 17. Adam Hańcko (46, 16. Marcel Płocica), 7. Kajetan Feliks - 20. Kacper Berkowski (59, 9. Maciej Kucharski), 13. Bartosz Bondziul (69, 10. Bartosz Szywała) Islandia: 12. Ðuro Stefán Beic (77, 1. Axel Marcel Czernik) - 15. Jón Viktor Hauksson (65, 17. Rúnar Logi Ragnarsson), 14. Brynjólfur Magnússon, 4. Skarphéðinn Gauti Ingimarsson (39, 5. Viktor Gaciarski), 3. Egill Valur Karlsson (46, 13. Þorri Ingólfsson) - 18. Aron Daði Svavarsson, 2. Snorri Kristinsson (46, 6. Jakob Ocares Kristjánsson), 16. Kristófer Kató Friðriksson (77, 8. Björn Darri Oddgeirsson), 20. Sebastian Sigurðsson (77, 19. Aron Egill Brynjarsson), 7. Daníel Michal Grzegorzsson (78, 11. Sigurður Breki Kárason) - 10. Matthías Kjeld (46, 9. Alexander Máni Guðjónsson) żółta kartka: Dola Tabela: 1. Hiszpania 2 6 7- 2 2. Islandia 2 3 5- 6 3. Polska 2 3 4- 5 4. Walia 2 0 2- 5

