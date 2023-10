Kun: 17 meczów? Nie czuję tego w nogach

Środa, 4 października 2023 r. 19:14 Woytek, źródło: Legionisci.com

Od początku sezonu Patryk Kun jest pewniakiem do pierwszego składu Legii. Lewy wahadłowy wystąpił już w 17 spotkaniach, a pod względem rozegranych minut z zawodników z pola wyprzedzają go jedynie Yuri Ribeiro i Bartosz Slisz.



- Pod względem fizycznym czuję się bardzo dobrze. Wprawdzie mam już na koncie 17 występów, ale nie czuję tego w nogach. Trener bardzo dobrze rotuje zawodnikami, mamy szeroką kadrę - pozostaje nam tylko grać - mówi Kun.



Pomocnik spytany o to, czy zgadza się z opinią Tomasa Pekharta, który stwierdził, że łatwiej grać w pucharach niż na przykład z Puszczą Niepołomice, powiedział: - Tomkowi pewnie chodziło o to, że Alkmaar będzie grał po swojemu, nie będzie się cofał i tylko bronił. Faktycznie, w takich meczach jak z Puszczą trudniej nam stworzyć sytuacje podbramkowe.