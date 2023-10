Josue i Pankov wracają do Polski!

Komentarze (77)

+ dodaj komentarz

dodaj

Apel do wszystkich Kibiców w Polsce - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie będą nam pluć w twarz Polakom, nie kupujcie produktów holenderskich , bojkotujcie pomarańczowych na każdym kroku we wszystko możliwy sposób od Bałtyku aż po Tatry, cała Polska zawsze razem nauczmy tem kłamliwy holenderski naród praworządności i normalnych cywilizacyjnych regol !!! odpowiedz

Zlb 82 - 11 godzin temu, *.t-mobile.pl Gra gitara,ale niestety możemy być pewni że te holendry nie odpowiedzą za to co się stało,tak jak było z WH!!!Wiem że duży hajs itd...ale może przy braku reakcji ze strony uefa nie wyjść z nimi na mecz? Coś musimy zrobić!!!Jak to stałoby się u Nas,pfff już byśmy byli pozamiatani!!! odpowiedz

RTS 1910 - 12 godzin temu, *.plus.pl Legię tak lubię, jak wrzód w wiadomym miejscu, ale takie potraktowanie polskiej drużyny, i polskich kibiców, to nóż w kieszeni się otwiera, na samo słowo Holandia. Bo prawdę mówiąc, to mogło spotkać każdą inną drużynę z Polski, nie tylko Legię. A jeszcze holenderskie lamusy nie widzą w tym wszystkim swojej winy, i jeszcze bezczelnie obarczają za wszystko Legię,a to już się w niczym nie mieści, a w szczególności w pale. Ten jeden raz przyznaję Legii rację, walczcie o prawdę,walczcie o swoje. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 13 godzin temu, *.play-internet.pl Poj...ło tą policję holenderską? Przecież Josue i Pankov nie są żądnymi NAPASTNIKAMI tylko odpowiednio pomocnikiem i obrońcą odpowiedz

Bln - 13 godzin temu, *.chello.pl JOSUE, Pankov życzę Wam wszystkiego dobrego, abyście jak najszybciej zapomnieli o tych skandalicznych wydarzeniach w tym dzikim kraju. odpowiedz

NZW - 14 godzin temu, *.chello.pl Podkreślić też należy nazwisko Pankova, bo można spokojnie wysnuć, że nie dał sobie w kaszę napluć odpowiedz

DarekGrudzinski - 14 godzin temu, *.centertel.pl Przede wszystkim wygramy na boisku. Natomiast w Warszawie, na ulicach miasta, zero tolerancji dla chamstwa i łobuzerii kiboli - aroganckich Holendrów. Nie chciejmy być teraz "świętszy od Papieża" i pokazywać nadmiernej tolerancji. Dla wykroczeń i łamania prawa przez kibolstwo holenderskie - taka sama taksa jak dla każdego kto łamie prawo. Polska Policja niech teraz starannie przypilnuje, żeby prawo i porządek były zapewnione. Jak Holendrzy będą w porządku, to i my będziemy w porządku. W Holandii Ochrona i Policja pobiły Polaków - zespół sportowy i pracowników sztabu i zespołu wraz z Prezesem klubu. A potem oskarżyli tego, który się bronił - o napaść. to, co robią Niemcy i również Holendrzy z Polakami w sprawie II wojny Światowej. Oskarżają nas o sprowokowanie II WS. Szczyt agresji, chamstwa i podłości. Agresor oskarża ofiarę swojej agresji i obwinia ją o swoja własną przemoc. odpowiedz

gazza - 14 godzin temu, *.inetia.pl Niech ta sytuacja coś nas nauczy a rewanż tylko na boisku - u siebie musimy wygrać 4:0 !!! odpowiedz

golems - 16 godzin temu, *.inetia.pl Czas już na przygotowanie pomysłów na oprawę na mecz u nas z holendrami...

Dla mnie idalnym byłoby zdjęcie Josue w kajdankach... odpowiedz

Paco - 12 godzin temu, *.orange.pl @golems: zagrajmy taka karta jak uefa : No to rasizm and ksenofoby . Stop brutality of dutch police odpowiedz

Origami - 17 godzin temu, *.aster.pl Co za kłamliwy naród ci holendrzy. odpowiedz

Zdzicho - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Pierwszy raz policja pomyliła pilkarzy z kibicami. Kto jezdzi ten wie, ze prawie zawsze ktos ma klopoty z gowna odpowiedz

Enter - 20 godzin temu, *.234.255 Jestem kibicem Slaska WKS od 74 roku . Wiem ze jestesmy rywalami choc WKS kibble w Czestochowie pogonili Lecha na stadionie w PP . Jestem calym sercem z kibicami Legii bo gdzie nas bija , ponizaja , to nie ma na to przolenia . Tak jak kibble sewili tak alkmaar zawsze beda je...i . Slask Wroclaw z wami . odpowiedz

Gorek@youmail.dk - 15 godzin temu, *.tdc.net @Enter: Polscy kibole zawsze razem (za granicą) odpowiedz

skrzat - 23 godziny temu, *.centertel.pl A takie to niby cywilizowane.Zwykle było i tyle.Klub napewno odczuje to finansowo nie ma bata.... odpowiedz

Łukasz - 23 godziny temu, *.mm.pl Napiszę to co pisałem wcześniej... nie jestem kibicem piłkarskim ale to co słyszę to zwykły rasizm w stosunku do was ... Trzymajcie się . Unio jak teraz wyciągniesz konsekwencję w stosunku do Holendrów ... a holandia taka postępowa i nowoczesna?!!!!! . Nie dajcie się Legioniści jestem z wami Łukasz Łódzkie. odpowiedz

Sektor 200 - 23 godziny temu, *.play-internet.pl Jak UEFA zdecyduje o nie wpuszczeniu kibiców AZ to będziemy mieli cały stadion dla siebie i jak będą przy piłce to gwiżdżemy tak żeby odechciało im się grać. odpowiedz

Arek - 07.10.2023 / 00:35, *.tpnet.pl No nareszcie wariaty! Najlepszego dla Was. odpowiedz

Polak1916 - 07.10.2023 / 00:12, *.play-internet.pl Zróbmy akcję pisania listów protestacyjnych do klubu AZ, do miasta Alkmaar i do UEFA. Bardzo proszę redakcję legionisci.com o zorganizowanie takiej akcji na Waszej stronie, gdzie na pierwszej stronie, znajdzie się ujednolicony tekst w języku niderlandzkim i angielskim, który jednoznacznie potępia zachowanie holenderskiej policji i tamtejszej "ochrony" oraz potępia ksenofobiczne zachowania władz miasta względem polskiej drużyny i polskich kibiców. Proszę potraktujcie mój skromny apel serio, ponieważ nie można przejść nad tym do porządku dziennego i udawać, że jeśli ktoś napluje w twarz, to chyba pada deszcz... Klub, włodarze miasta Alkmaar i tamtejsza policja, powinny ponieść jak najdalej idące konsekwencje swojego rasistowskiego zachowania. UEFA powinna rozważyć wykluczenie tej drużyny z europejskich rozgrywek, skoro jako gospodarz terenu, nie potrafią zorganizować bezpiecznego przebiegu imprezy masowej. Działajcie! odpowiedz

Anty AZ - 06.10.2023 / 23:08, *.virginm.net Nie ma innego wyjścia jak zeszmacic ich u nas na boisku,to będzie bardziej bolesne niz jakieś rewanże w stosunku do piłkarzy.Kibicow oczywiście trzeba potraktować odpowiednio. odpowiedz

Arek - 23 godziny temu, *.t-mobile.pl @Anty AZ: co chcesz od kibiców? To zarząd AZ jest winny oraz p. burmistrz Anja Schouten. Kibice NIE ZAWINILI !! odpowiedz

Rado - 06.10.2023 / 22:33, *.chello.pl Mam nadzieję, że ta sytuacja skłoni do refleksji tych, którzy szczują na nasz kraj zagranicą. Bo w końcu oni też są stąd. A jeśli nie, to znaczy, że nie są godni nosić "znaczka". Amen odpowiedz

Jimmy L - 06.10.2023 / 23:07, *.d1-online.com @Rado: Oni dalej będą szczuć na Polskę, taki mają prikaz. odpowiedz

Dedi - 06.10.2023 / 23:30, *.plus.pl @Jimmy L: Z Niemiec dodajmy odpowiedz

olek - 07.10.2023 / 01:19, *.chello.pl @Jimmy L: To nie tylko prikaz,ale idą za tym grube przelewy.Myślicie,że oni tak za darmo,sami z siebie szczują na Polskę? Za tym idą setki tys euro na kontach w rajach podatkowych. odpowiedz

(L) - 17 godzin temu, *.ilabs.pl @Jimmy L:



Tzw gen zdrady narodowej odpowiedz

Afro - 16 godzin temu, *.orange.pl @olek: niektórzy za darmo, tak mniemam odpowiedz

Widelec - 06.10.2023 / 22:24, *.aster.pl Przypomnijmy akcje widelec... odpowiedz

mateusz zbroch - 06.10.2023 / 21:56, *.chello.pl k... jak tak można odpowiedz

Fishcom - 06.10.2023 / 21:55, *.t-mobile.pl Lo268 z Amsterdamu wyladowal ???? odpowiedz

Dedi - 06.10.2023 / 21:54, *.plus.pl Nie możemy zniżać się do ich poziomu małpiego zachowania.. Ich piłkarze nic nie zrobili i powinni grać normalnie z nami w grudniu, ochroniarze są klubowi więc klub powinien dostać srogą karę pieniężną i co najmniej sezon zakazu wyjazdowego dla kibiców. Nie chcę oglądać ich kibiców nawet w Stolicy.... Ochroniarze jak Widziałem jeden z nich na filmiku miała chustę na twarzy ultrasów prawdopodobnie... no jak tak można?? Josue czy Pankov jeśli to prawda w ogóle nikogo samk w sobie by nie zaatakowali........ !! Te dzbany blokowały drogę do klubowego autobusu.... ich zadaniem powinno być bezpieczne eskortowanie drogi zawodnikom rywali czy naszej Legii do autobusu , a nie popychanie Dariusza Mioduskiego , właściciela ....no jak tak można z pan Darek to nie jest paker czy zawodnik MMA , to kulturalny człowiek wyglądający skromnie, napewno nikogo tam nie prowokował, a oni go z tarczy w głowe... no ludzie.... tam nawet nie ma świadków że Josue kogoś tam popchał a filmików jak te dzbany naszych atakowały jest sporo!!! Wczoraj kultura naszych Tifosi na trybunie żadnych rac, przyśpiewki klubowe a te dzbany musiały coś popsuć ochroniarze z dżungli..... Tylko Legia ! W niedzielę roznosimy na boisku Raków i mamy lidera na poprawę humoru! Pozdrawiam kibiców Legii! L

odpowiedz

tommy - 06.10.2023 / 22:55, *.toneticgroup.pl @Dedi: nasi piłkarze tez nic nie zawinili w meczu z celticem, a jednak wyrzucili ich z rozgrywek odpowiedz

Zbyszek - 22 godziny temu, *.sas.com @Dedi: W sumie to Midek dobry pomysł miał. Zrobić im wydawanie biletów np w Kielcach, godzinę przed rozpoczęciem meczu odpowiedz

13 - 14 godzin temu, *.205.49 @Zbyszek: w Celticu zawiniły nieprzepisowe zmiany. odpowiedz

Auuu - 06.10.2023 / 21:44, *.aster.pl Właśnie wylądowali na okęciu odpowiedz

Legia to my - 06.10.2023 / 21:38, *.aster.pl Czyli gówno na nich mają!! odpowiedz

Dickson Chotowski - 06.10.2023 / 21:33, *.btcentralplus.com Panie i Panowie, pamietajcie ze bilety na mecz w niedziele odbieramy w Przemyslu. odpowiedz

bie(L)sko - 06.10.2023 / 21:00, *.vectranet.pl Czy w Niderlandach żyją Neandertalczycy odpowiedz

PLBBOY - 06.10.2023 / 21:07, *.inetia.pl @bie(L)sko: najwyraźniej... odpowiedz

Dedi - 06.10.2023 / 21:56, *.plus.pl @bie(L)sko:

To już Ordabasy bardziej cywilizowane były... odpowiedz

jaś - 06.10.2023 / 20:54, *.tpnet.pl wg. mnie nie ma co sie zniżac do ich poziomu.

Mozna zrobić rozpierdziuchę pod hotelem pilkarzy AZ i pokazać im, że ciężko zasnąć jest w nocy :)

Ale czy nie lepiej pokazać klasę? Piłkarze nie mogą odpowiadać za czyny policji czy ochrony. Wyszli na boisko, zagrali mecz. I tu ich rola się kończy.

Pokażmy, że tu jest Europa, ze tu jest kultura odpowiedz

Wilk - 06.10.2023 / 21:47, *.chello.pl @jaś: tu jest Polska , tam "europa" i to ich poziom właśnie odpowiedz

K(L)AKIER - 06.10.2023 / 22:01, *.inetia.pl @jaś: pewnie ze pokazać klasie ale Klub Az mógł też się wykazać w tej sprawie a nie strasza pozwem dla Legi, Mógł się przecież wstawić za Legia a zrobili wręcz odwrotnie, to o nich świadczy, poziom pilkarski szału nie robi, W Warszawie Becki zbiorą ogon podkula i pojadą do domu odpowiedz

Dedi - 06.10.2023 / 22:14, *.plus.pl @K(L)AKIER: Według całego klub AZ i ochroniarzy ich głównie, takie Odrabsy z Kazachstanu według nich to wzór kultury i cnoty. Holendrzy jal dżungla, za dużo Chyba q coffee shopach przebywają...

odpowiedz

Lupus - 06.10.2023 / 22:25, *.centertel.pl @jaś: Można ich sprawdzić narkotestem przed wjazdem do Warszawy.

Na pewno coś się znajdzie, przecież u nich można używać. odpowiedz

Zawsze to coś pomoże jak za ITi.... - 07.10.2023 / 00:37, *.02.net @jaś: Najlepiej zrobić Krajowâ akcje, napewno ultrasi i patrioci i zwykli kibice z całej PoLski by przyjechali pod hotel holendròw i od ich zasniecia śpiewy Narodowe,Patriotyczne tylko barwy narodowe, achtungi i inne głośne akcesiria i trxymać sie tak długo z hałasem jak sie da grzecznie głošno zaprootestować a potem powtòrka na dziendobry i mało tego nikt nie wchodzi na stadioni wszyscy cały stadion czeka pod stadionem na holendròw polażmy grzeczny głośny kulturalny protest jak za iti czasòw a może mocniej Legio! I zgody i goście z innych klubòw patrioci⚽️✨ odpowiedz

Brudufu - 17 godzin temu, *.t-mobile.pl @Lupus: ja pier…. Oczy bolą. odpowiedz

singspiel - 06.10.2023 / 20:54, *.4.149 wygląda na to, że opis sytuacji podany przez polskich dziennikarzy jest zgodny z rzeczywistością. od razu podali, że Josue nikogo nie dotknął. ale sprawa z Pankovem też się nieco różni od tego, co podają holendrzy odpowiedz

Kamil - 06.10.2023 / 20:45, *.a1.net Nasi bohaterzy :p odpowiedz

Dickson Chotowski - 06.10.2023 / 20:38, *.btcentralplus.com Mioduski w niedziele prowadzi doping na Zylecie. CCCCCCC.....CCCCCCC.......CWK..... odpowiedz

Leśny Dziadek - 06.10.2023 / 20:31, *.orange.pl Panowie szacun. Babcia zrobi kanapki z szynką parmeńską i pomidorkami, z naszego ogródka. Kiedy lądowanie? odpowiedz

Robert Szenfeld - 06.10.2023 / 20:30, *.t-mobile.pl Liczę, że resztki rozsądku nie pozwolą im tutaj przyjechać. Jeśli w ogóle nie zostaną wy###ni na zbity pysk z rozgrywek dając walkower wszystkim pozostałym . Kompleksy leczą pajace z wioski . odpowiedz

Jano - 06.10.2023 / 20:53, *.108.139 @Robert Szenfeld :

Zdrowo się czujesz? odpowiedz

admate85 - 06.10.2023 / 21:02, *.vectranet.pl @Jano: Piszącemu komentarz chodzi o kibiców AZ itd. odpowiedz

Maro(L) - 06.10.2023 / 20:25, *.versatel.nl https://www.flightradar24.com/LOT2WG/3254b2ca

Moze tym lecą ;) odpowiedz

FCJ -UK Po(L)udnie - 06.10.2023 / 20:22, *.virginm.net MY Jesteśmy LEGIA!!!! Z nami się nie zadziera jeszcze im pokażemy! J i P pokazali że są z Legią ! odpowiedz

Jacek 54 - 06.10.2023 / 21:56, *.netcabo.pt @FCJ -UK Po(L)udnie: Josue to jedt GOŚĆ na miarę Legii

Pełen szacun

odpowiedz

Astor - 07.10.2023 / 00:08, *.toneticgroup.pl @Jacek 54 : to Kapitan na godzien naszych barw. odpowiedz

Single malt - 06.10.2023 / 20:05, *.wawtel.pl Fajnie, że wracają. Pytanie, jaki zarzut postawiono Pankovowi i ile mogą mu zasądzić? Po tych ch… można się wszystkiego spodziewać. odpowiedz

singspiel - 06.10.2023 / 21:02, *.4.149 @Single malt: cholera wie. u nas maksymalnie rok, pod warunkiem, że poszkodowany dostaje 7 dni zwolnienia lekarskiego. może być grzywna odpowiedz

Wycior - 06.10.2023 / 21:35, *.vectranet.pl @Single malt: u nich - do lat 3. odpowiedz

Cordell Walker - 06.10.2023 / 20:05, *.cyfrowypolsat.pl Wszystkiego dobrego Panowie, życzę szybkiego zresetowania głowy, bo ważne granie przed nami. Wiem, łatwo powiedzieć, odpocząć psychicznie po takim pier...lcu nie nastąpi na "pstryk". Szacunek dla Was, prawda się obroni. odpowiedz

Wszyscy na lotnisko! - 06.10.2023 / 20:05, *.orange.pl Wszyscy na lotnisko! odpowiedz

Ja - 06.10.2023 / 20:23, *.centertel.pl @Wszyscy na lotnisko!: o której? odpowiedz

L fan - 06.10.2023 / 20:45, *.chello.pl @Wszyscy na lotnisko!:

21:45

06 paź

AMS

Amsterdam

LO268

LOT - Polish Airlines odpowiedz

Soldier - 06.10.2023 / 19:38, *.orange.pl Wie ktoś o której przylecą na Lotnisko Chopina ?? odpowiedz

Alex Bielany - 06.10.2023 / 19:22, *.centertel.pl W niedziele skandujemy nazwiska Pankova i Josue pol meczu odpowiedz

Ryj - 06.10.2023 / 19:18, *.t-mobile.pl Jedziemy z medalikami! odpowiedz

Paki - 06.10.2023 / 19:15, *.vectranet.pl Należy się mocne przywitanie na lotnisku odpowiedz

Pako - 06.10.2023 / 19:15, *.vectranet.pl Należy się przywitanie na lotnisku odpowiedz

Soldier - 06.10.2023 / 19:34, *.orange.pl @Pako: Wiadomo o której wylądują na Okęciu??

Ktoś wie? odpowiedz

L fan - 06.10.2023 / 20:25, *.chello.pl @Soldier: pewnie tym



21:45

06 paź

AMS

Amsterdam

LO268

LOT - Polish Airlines odpowiedz

Maniek - 06.10.2023 / 20:35, *.centertel.pl @Soldier: podobno o 20 wystartowali. Jeśli to się zgadza to 21.45 laduja odpowiedz

Barti - 06.10.2023 / 18:56, *.t-mobile.pl Brawo! Josue i Pankov, niech moc będzie z Wami. A z Alkmaar się policzymy przy rewanżu miażdżąc ich na boisku! Tylko Legia, tylko zwycięstwo!!! odpowiedz

Śmichy po pachi a wybuchi po dachi - 06.10.2023 / 20:15, *.centertel.pl @Barti: a dlaczego tylko na boisku ? odpowiedz

siwy - 06.10.2023 / 18:42, *.sky.com Super wiadomosc! odpowiedz

Żmija - 06.10.2023 / 18:39, *.vectranet.pl Szacun Panowie! Może Wasza historia unaoczni to co my przechodzimy od zawsze… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.