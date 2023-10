Komentarze (27)

Filip - 8 godzin temu, *.play-internet.pl Kto był ten wie jak było policja nastawiona negatywnie od samych granic de facto których nie ma ???? odpowiedz

Urs72 - 11 godzin temu, *.chello.pl Przestańcie pier...............gramy dalej i jedziemy z hu.......na Łazienkowskiej .Mogą wcale nie przyjeżdżać , specjalnie zrobią zadymę na mieście i pod stadionem a potem łapiduchy będą pisać że Polska do dziki kraj bez tolerancji . Niech spier..........pozdro odpowiedz

bronek49 - 12 godzin temu, *.chello.pl znając tych fachowców z UEFA to holendrom nic nie zrobią za to ukarają Legie aby nie stało się cośnajgorszego odpowiedz

X - 17 godzin temu, *.aster.pl Walkower dla Legii i duża kara dla Alkmaar. Ale to UEFA... wiadomo, że kochają bardziej demokratyczną inaczej Holandię. odpowiedz

Jerry - 19 godzin temu, *.orange.pl Przykro to pisać, ale nie będzie żadnego rewanżu z AZ Alkmaar. Legia wylatuje z pucharów na lata. odpowiedz

13 - 13 godzin temu, *.205.49 @Jerry: tego się właśnie spodziewam. odpowiedz

Zdzicho - 19 godzin temu, *.tpnet.pl Mniej zaplaca niz my za niedrozne przejscia... odpowiedz

pnk - 23 godziny temu, *.chello.pl Werdykt:





Alkmar: 5k euro kary





Legia: Zakaz wyjzdowy na 15 meczy, 1 000 000 euro kary, zakaz występów dla Pankova i Josue w europejskich pucharach do końca życia, zakaz importu polskich serów do Holandii i 4 lata lata w zawieszeniu dla Josue, Pankova, Mioduskiego i kierowcy autokaru. odpowiedz

Krzeszczu - 16 godzin temu, *.bredband2.com @pnk: znajac uefa i generalnie degrangolade panujaca na ”zachodzie” to niestety tez tak to widze... odpowiedz

Raf - 23 godziny temu, *.btcentralplus.com Nie zdzwie sie jak Legia jeszcze dostanie jakas kare a ich pieski nagrode odpowiedz

Oko za oko.... - 07.10.2023 / 01:10, *.02.net Mioduski i tak powinien sprawe zalożyć o naruszenie netykalności i zagrożenie jego życia, , rozgłośnicmedialniena cały świat jak to hilenderskamiliscja jak zomo zakomuny ......obejrzałem kaźdy materiał dostèpny i kilkanascie razy pomału dikłasnie orzestudiowałemtemat i spokojnie Mioduski wygra sprawe w sádzie w Hadze bajlepiej lub starać sie w Warszawie zewzgkédu na strach i depresje i efejt ubicznyna nareszte zycia odpowiedz

Afro - 9 godzin temu, *.orange.pl @Oko za oko....: odpowiedz

Arek - 07.10.2023 / 00:45, *.tpnet.pl A najgorsze, że najpewniej nic im nie zrobią i będą sobie pykać w pucharach, jak gdyby nigdy nic. U nas, to już pewnie stadion byłby zaplombowany i zamknięty na nie wiadomo jak długo. A tu, powtórka z rozrywki po pół roku i ciekawe jak to się skończy. Ale nic się po tym postępowaniu specjalnego nie spodziewam. odpowiedz

Polak1916 - 07.10.2023 / 00:14, *.play-internet.pl Zróbmy akcję pisania listów protestacyjnych do klubu AZ, do miasta Alkmaar i do UEFA. Bardzo proszę redakcję legionisci.com o zorganizowanie takiej akcji na Waszej stronie, gdzie na pierwszej stronie, znajdzie się ujednolicony tekst w języku niderlandzkim i angielskim, który jednoznacznie potępia zachowanie holenderskiej policji i tamtejszej "ochrony" oraz potępia ksenofobiczne zachowania władz miasta względem polskiej drużyny i polskich kibiców. Proszę potraktujcie mój skromny apel serio, ponieważ nie można przejść nad tym do porządku dziennego i udawać, że jeśli ktoś napluje w twarz, to chyba pada deszcz... Klub, włodarze miasta Alkmaar i tamtejsza policja, powinny ponieść jak najdalej idące konsekwencje swojego rasistowskiego zachowania. UEFA powinna rozważyć wykluczenie tej drużyny z europejskich rozgrywek, skoro jako gospodarz terenu, nie potrafią zorganizować bezpiecznego przebiegu imprezy masowej. Działajcie! odpowiedz

eN - 06.10.2023 / 23:31, *.virginm.net Ludzie czy wam sufit na łeb spadł?! Życia nie znacie stawiam dolary przeciwko orzechom że ukaranie to zostanie Legia. odpowiedz

Zibi - 06.10.2023 / 23:30, *.play-internet.pl Czy ktoś może mi wytłumaczyć jedną prostą i wydawałoby się logiczną rzecz. Czy piłkarze i sztab nie mogli po prostu poczekać aż otworzą te drzwi? Jeżeli organizator coś tam sobie zarządził, nawet jeżeli nie jest to do końca mądre i racjonalne to naprawdę był taki problem żeby ich posłuchać i poczekać nawet pół godziny aż otworzą? Jak czekacie na lotnisku na samolot i jest godzinne opóźnienie to i tak szturmujecie wejście bo nie będziecie czekać? Żeby nie było to co wydarzyło się później i to popychanie i szarpanie prezesa, piłkarzy czy ludzi ze sztabu jest skandaliczne i nie powinno się wydarzyć natomiast mi chodzi o sam początek i jak powstał ten problem. odpowiedz

chrisSiekierki - 06.10.2023 / 22:53, *.vectranet.pl Aż się boję tego werdyktu Uefa. odpowiedz

Cezar - 06.10.2023 / 22:49, *.play-internet.pl Dyskwalifikacja na 2 lata z europejskich pucharów to minimum. Nie chcą kibiców w swoim mieście to ich nie będzie!

Samo rozgrywanie meczów bez kibiców nic nie da bo drużyny, trenerzy i ekipa jest u nich zagrożona odpowiedz

Loczek - 06.10.2023 / 22:24, *.chello.pl 25 lat więzienia lub 100 zł grzywny odpowiedz

chrisSiekierki - 06.10.2023 / 23:36, *.vectranet.pl @Loczek: a ile to w guldenach ? odpowiedz

Gal Anonim - 06.10.2023 / 21:38, *.centertel.pl Oczekuję wręcz wymagam od w/w organizacji tak samo sprawnego, szybkiego postępowania wyjaśniającego ( jak to miało miejsce nie raz w przypadku Legii) wiążącego się z poważnymi !!!!, surowymi !!!!karami dla klubu AZ. Mafi..nie świnki

D=F uefa odpowiedz

Przyszły samobojca - 06.10.2023 / 21:30, *.prosoft24.pl Jestem mega ciekaw oprawy na meczu z AZ odpowiedz

NZW - 06.10.2023 / 22:33, *.chello.pl @Przyszły samobojca: LEGIA! odpowiedz

Dickson Chotowski - 06.10.2023 / 21:27, *.btcentralplus.com Ha, ha ha. Juz wiadomo co ta mafia wykombinuje. Legia, kara milion juro i zakaz gry w pucharach na 10 lat a dla alkmaar nagroda pokojowa Nobla. odpowiedz

G - 06.10.2023 / 21:23, *.play-internet.pl Wiadomo kogo oskarżą. odpowiedz

kaktus - 06.10.2023 / 21:20, *.orange.pl Niech zgadnę... AZ niewinione, Legia z zamkniętym stadionem i wysoką kara pieniężną... odpowiedz

SrAcZka - 06.10.2023 / 21:14, *.netfala.pl Czyli zamknięcie Żyleta... ???? odpowiedz

