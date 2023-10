U-15: Polska 1-1, k. 4-5 Hiszpania. Grali legioniści

Reprezentacja Polski do lat 15 prowadzona przez Marcina Włodarskiego zremisowała 1-1 (0-0) w ostatnim meczu rozgrywanego w Polsce turnieju UEFA Development z Hiszpanią. W rzutach karnych rywale wygrali 5-4. W spotkaniu wystąpili legioniści - Aleksander Wyganowski, Bartosz Korżyński i Piotr Bartnicki. U-15: Polska 1-1, k. 4-5 Hiszpania Bartosz Szywała 90 (k) - Pol Carretero 82 karne: 1-0 Patryk Prajsnar, 1-1 Marco García, (1-1 Bartosz Szywała - obok bramki), 1-2 Ádria Ureña, 2-2 Bartosz Bondziul, 2-3 Darío Benítez, 3-3 Kacper Cecuła, 3-4 Ian Mencía, 4-4 Mateusz Moskaluk, 4-5 Sergi Mayol Polska: 12. Jakub Bochniarz - 4. Patryk Szuba (53, 15. Bartosz Korżyński), 2. Kacper Cecuła, 19. Aleksander Klimkiewicz (64, 14. Piotr Bartnicki) - 11. Kacper Boratyński (77, 7. Kajetan Feliks), 6. Aleksander Wyganowski, 8. Patryk Prajsnar, 17. Adam Hańćko (76, 18. Wojciech Smuda), 20. Kacper Berkowski (77, 3. Mateusz Moskaluk), 10. Bartosz Szywała - 9. Maciej Kucharski (53, 13. Bartosz Bondziul) Hiszpania: 23. Mikel Sola - 20. David Bocero (46, 2. Rubén Cordero), 4. Mario Lledó, 5. Iker Serrano, 3. Álvaro Gutiérrez (77, 12. Darío Benítez) - 7. Bryan Gonçalves (46, 9. Pol Carretero), 10. Ebrima Tunkara (14, 21. Marc Hervás; 90, 15. Sergi Mayol), 16. Luis Maghouza (77, 6. Ian Mencía), 8. Michał Żuk (46, 18. Marco García), 17. Paulo Rodríguez (46, 19. Ádria Ureña) - 11. Jairo Orce (90, 22. Alejandro García) żółte kartki: Boratyński, Hańćko - Maghouza, Carretero, Hervás Tabela: 1. Hiszpania 3 8 8- 3 2. Polska 3 4 5- 6 3. Walia 3 3 4- 6 4. Islandia 3 3 6- 8

